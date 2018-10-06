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17. Zeytin Festivali Başladı... Erhürman: “Daha Fazla Üreteceğiz“

17. Zeytin Festivali Başladı... Erhürman: “Daha Fazla Üreteceğiz“

06 Ekim 2018 Cumartesi 13:06
17. Zeytin Festivali Başladı... Erhürman: “Daha Fazla Üreteceğiz“

ZEYTİNLİKTE GERÇEKLEŞTİRİLEN FESTİVAL, ÇEŞİTLİ KÜLTÜR VE SANAT ETKİNLİKLERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

ERHÜRMAN: “BİZ DAHA FAZLA ÜRETECEĞİZ, KÜLTÜRE VE SANATA DAHA FAZLA ÖNEM VERECEĞİZ. DOĞAMIZI VE ÜLKEMİZİ DAHA FAZLA TANITACAĞIZ. ULUSLARARASI ALANDA BİZ VARIZ İDDİASINI DAHA FAZLA ORTAYA KOYACAĞIZ”


Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 17. Zeytin Festivali, dün akşam kortej yürüyüşüyle başladı. 

Zeytinlik köy meydanındaki açılış törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, bazı bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, Almanya, Türkiye ve Romanya’dan gelen belediye başkanları ve temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.  

Festival alanında yapılan açılış konuşmalarının ardından zeytin tütsüsü yakıldı ve Templer Şövalyesi heykelinin açılışı gerçekleştirildi. 

Festival, 9 Ekim Salı gününe kadar sürecek.

ERHÜRMAN: “ÜLKE TANITIMINA KATKI YAPIYOR”

Başbakan Tufan Erhürman festivalin açılışında yaptığı konuşmada, Zeytin Festivali’nin ülke tarihi, doğal güzellikleri, zeytini, üretimi, kültür ve sanatı buluşturduğuna dikkat çekerek, zeytin karikatür yarışması ve uluslararası katılımlarıyla da ülkenin dünyaya tanıtılmasında önemli bir katkı sağladığını söyledi. 

Erhürman, Zeytinlik köyünün turizm için gerekli olan tüm özelliklere sahip olduğunu belirterek, bu özelliğin daha iyi kullanılması ve tantılması gerektiğine vurgu yaptı. 

Başbakan Erhürman, “Biz daha fazla üreteceğiz, kültüre ve sanata daha fazla önem vereceğiz. Doğamızı ve ülkemizi daha fazla tanıtacağız. Uluslararası alanda biz varız iddiasını daha fazla ortaya koyacağız” diye konuştu. 

GÜNGÖRDÜ: “ZEYTİN KONUSUNDA FARKINDALIK YARATILDI”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 17 yıldan beri düzenlenen festivalin, ülkenin kültür, sanat ve eğlence yaşamında önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekerek, festival kapsamında düzenlenen ve bu yıl 70 ülkeden 300’ü aşkın sanatçının katıldığı Uluslararası Zeytin Karikatürleri yarışmasının ülke tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi. 

Güngördü, zeytin ağaçlarının korunması, yaşatılması, zeytincilik konusunda üretici ve tüketiciye bilgi akışı sağlamak, zeytin ve yan ürünlerinin potansiyelini artırmak amacıyla hayata geçirdikleri festivalin, ülkede önemli bir farkındalık yaratılmasına katkı sağladığına vurgu yaptı. 

Güngördü, Zeytinlik köyünün zeytin yanında bir dönem bu köyde yaşayan Templer Şövalyeleri ile bilindiğini hatırlatarak, köye Templer Şövalyesi heykelini kazandırdıklarını kaydetti.
 

Son Güncelleme: 06.10.2018 16:12
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