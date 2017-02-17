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10 Şubat 2017 Cuma 12:17

17 Yerli Ürünün 16’sı Temiz...

17 Yerli Ürünün 16'sı Temiz...
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63 İTHAL ÜRÜNÜN 7’SİNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI

Tarım Dairesi’nin haftalık tarımsal ürünlerindeki denetimleri sürüyor.

Tarım Dairesi, yerli ve ithal tarımsal ürünlerde yapılan gıda denetimlerinde, 17 yerli üründen 1 üründe ve 63 ithal ürünün 7’sinde limit üstü kalıntıya rastlandığını açıkladı.

Daireden yapılan yazılı açıklamada, 3-9 Şubat döneminde yerli ve ithal tarımsal ürünlerde yapılan gıda denetim sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

Yerli ürünlerde yapılan denetimlerde; enginar, ıspanak, marul, brokoli, kereviz olmak üzere 17 üründen alınan numunelerin 16’sının temiz çıktığı, 1 üründe ise limit üstü pestisit kalıntısına rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, limit üstü kalıntıya rastlanan ürünün Mürsel Çakır’a ait ıspanak olduğu kaydedilirken, söz konusu ürünün hasadına izin verilmeyerek, beklemeye alındığı ifade edildi.

Tarım Dairesi, geçen hafta limit üstü çıktığı için beklemeye alınan Türkmenköy’den Hasan Nizam’a ait enginarda da yapılan analiz neticesinin limit altına düştüğünden hasadına izin verildiği kaydedildi.

Aynı tarihler arasında, dolmalık biber, çarliston biber, sivri biber, patlıcan, salatalık, elma çeşitleri, lolorosso (mor marul/kıvırcık) çeşitleri, un, soya fasülyesi, arpa yemlik ve mısır silaj olmak üzere 63 ithal üründen numune alınarak tahlil edildiği belirtilen Tarım Dairesi açıklamasında, bu ürünlerin 56’sının temiz çıktığı, 7’sinde ise limit üstü kalıntıya rastlandığı belirtildi.

Deftera Gıda’ya ait 2 çarliston biber ve Alkaer Ltd.’e ait lolorossa ürünlerin tümünün imha edildiği kaydedilen açıklamada, Onbaşı Ltd.’e ait çarliston biber, dolmalık biber ve Halil Kasap’a ait dolmalık biber ve elmanın ise menşeine iade edildiği belirtildi.

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