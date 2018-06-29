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17 yerli ürünün 15’i, 35 ithal ürünün de 31’i temiz

Tarım Dairesi, son bir haftalık ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre, çeri domates, kayısı, kardinal üzüm, susam, molehiya ve kerevizde limit üstü kalıntı tespit edildi.

17 yerli ürünün 15’i, 35 ithal ürünün de 31’i temiz

Tarım Dairesi, son bir haftalık ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. Buna göre, çeri domates, kayısı, kardinal üzüm, susam, molehiya ve kerevizde limit üstü kalıntı tespit edildi.

29 Haziran 2018 Cuma 13:26
17 yerli ürünün 15’i, 35 ithal ürünün de 31’i temiz

Tarım Dairesi, son bir haftalık ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, çeri domates, kayısı, kardinal üzüm, susam, molehiya ve kerevizde limit üstü kalıntı tespit edildi. Bazı ürünler imha edilirken, bazı ürünlerde hasat geciktirme işlemine gidildi. Bazı ithal ürünler de menşeine iade edildi.
Daireden yapılan açıklamaya göre, tahlillerde 17 yerli ürünün 15’i, 35 ithal ürünün de 31’i temiz çıktı.
Tarım Dairesi 22-28 Haziran tarihlerini kapsayan, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan ve Avrupa Birliği’nde kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendirilen ithal ürünlerden şeftali, elma, nar, kayısı,kiraz, susam, çeri domates, üzüm olmak üzere 35 numune alındı. Bunların31'inin temiz olduğu, 4’ünün limit üstü kalıntı içerdiği tespit edildi.
Yerli ürünlerden böğrülce, patlıcan, molehiya, biber, salatalık, kereviz olmak üzere 17 numune alındı. Bunlardan 15'i temiz. 2’sikalıntılı bulundu.
İthal ürünlerden Nuri Ersoy'a ait çeri domateste limit üstü çıkmasından dolayı menşeine iade edildi. İthal ürünlerden Onbaşı’na ait kayısı ve SVS Ticaret'e ait kardinal üzüm limit üstü kalıntıdan dolayı imha edildi.
İthal ürünlerden Helvasan'a ait susam limit üstü çıkmasından dolayı menşeine iade edilecek.
İnönü'de Ali Kasapoğlu'na ait molehiyave Kuzucuk'ta Osman Çalıcıoğlu'na ait 2’nci kez alımı yapılan kerevizde limit üstü çıkmasından dolayı hasat geciktirme işlemi uygulandı. Öte yandan Yeşilyurt'ta Nazım Öncen'e ait molehiyaya yapılan ikinci analizde ürünün temiz çıkmasıyla hasada izin verildi.
 

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Son Güncelleme: 29.06.2018 16:34
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