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24 Temmuz 2017 Pazartesi 16:13

17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI!

17 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI!
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17 yaşındaki genç hem ehliyetsiz hem de alkollü vaziyette direksiyona geçince kaza kaçınılmaz oldu

Başkent Lefkoşa’nın Kızılbaş bölgesinde dün sabah saatlerinde aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiği öğrenilen kazada 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki genç yaralandı.

Kazadan sonra 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün 157 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Elde edilen bilgilere göre, dün saat 02.15 sıralarında Şht Ecvet Yusuf Caddesi’nde DZ 109 plakalı araçla seyir halinde olan Gürel Kamçılı (E-17),  direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüj üzerine çıktı. 

Orta refüj üzerindeki elektrik direğine çarparak durabilen aracın sürücüsü olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Aynı araçta yolcu olarak bulunan Güneş Erçika (E-16) ise yalandı. 

Yaralı kaza yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazazede burada yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. 

Ehliyetsiz ve alkollü olduğu anlaşılan sürücü hakkında polis yasal işlem başlattı.

Diyalog 

 
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