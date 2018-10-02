17. Girne Zeytin Festivali Cuma Günü Başlıyor

Girne Belediyesinin Zeytinlik’te düzenleyeceği 17.Girne Zeytin Festivali 5 Ekim Cuma günü başlayacak.



9 Ekim Salı gününe kadar sürecek festival programı düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.



Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Girne Sanat Galerisi’nde yer alan toplantıya Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve bazı belediye meclis üyeleri katıldı.



GÜNGÖRDÜ: “BİNE YAKIN ZEYTİN FİDANI DİKTİK”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, zeytin ve yan ürünleri yanında Girne’nin turistik tanıtımını yapmak amacıyla düzenlenen Zeytin Festivali’nin bu yıl 17’ncisini gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Nidai Güngördü, festival kapsamında seminerler düzenlemek suretiyle ağaçların korunması hakkında farkındalık yaratıldığını ifade ederek, bugüne kadar yaklaşık bin adet zeytin fidanı dikildiğine dikkat çekti.



BÜLENT ORTAÇGİL KONSER VERECEK

Nidai Güngördü; festivalde zeytin ve yan ürünleriyle ilgili sunumlar, zeytinli ve zeytinyağlı yarışması, Ali Nesim anısına şair ve yazarlar buluşması, çeşitli kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin yer aldığını dile getirdi.



Festival programı hakkında da bilgi veren Güngördü, Türkiye’den kardeş şehir belediyelerin, Uluslararası Zeytin Karikatür Yarışması’na katılımcıların ve Romanya’nın Radauti kentinden misafilerin konuk olarak yer alacağı festivalin finalinin Bülent Ortaçgil konseriyle yapılacağını kaydetti.



FESTİVAL PROGRAMI

17. Girne Zeytin Festivali, 5 Ekim Cuma günü saat 18:00’de Ramadan Cemil Meydanı’ndan Atatürk Meydanı’na kortej yürüyüşü ile başlayacak. Zeytinlik köyü festival alanında saat 19:00’da açılış konuşmaları yapılacak, tütsü yakılacak ve stantlar gezilecek. Saat 19:30’da Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisiyle sürecek festivalin ilk gününde 19:45’te Grup Otantik ve saat 21:00’da Grup SOS konser verecek.



6 Ekim Cumartesi günü saat 09:00’da Girne Belediyesi Zeytin Tenis Turnuvası karşılaşmaları, 17:00’de ödüllü bilardo turnuvası, 18:00’de uygulamalı karikatür atölye çalışması, 18:30’da Çatalköy Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi, 19:00’da saf zeytinyağından organik sabun, bulaşık deterjanı ve şampuan üretimi sunumları, 19:00’da Utku ve Gizem House Band konseri, 20:30’da Friends Line dans gösterisi ve 21.00’de Grup Gancelli konseri yer alacak.



7 Ekim Pazar günü ise saat 09:00’da Girne Belediyesi Zeytin Tenis Turnuvası karşılaşmaları, 15.00- 17:00 arasında çocuk ve gençlik etkinlikleri, 16:30’da zeytinli , Zeytinyağlılar Yemek arışması, 17:00’de ödüllü bilardo turnuvası, 18:00’de Girne Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Küçükler Grubu gösterisi, 18:15’te Ağır Adımlar Kültür Sanat Derneği dans gösterisi, 18:30’da Zeytinli ve Zeytinyağlılar Yemek Yarışması sonuçlarının açıklanması, 18.45’te Zeytin Karikatürleri Yarışması ödül töreni, 19:00’da saf zeytinyağından organik sabun, bulaşık deterjanı ve şampuan üretimi sunumları, 19:30’da Bikem Tunar akustik konseri, 20: 45’te Kuzey Kıbrıs Filipinliler Topluluğu Dans Gösterisi ve 21:00’da Sultan Durusular konseri var.



8 Ekim Pazartesi günü saat 18.00’de ise “zeytin” konulu seminer, 19: 00’da Nefes dans gösterisi, 19:30’da Ali Nesim anısına şiir dinletisi, 20:30’da Girne Belediyesi Zeytin Tenis Turnuvası ve Bilardo Turnuvası ödül töreni ve 21.00’da Grup Feveran konseri yer alacak.

Festivalin son günü olan 9 Ekim Salı günü de saat 19:00’da Oksem Halk Dansları gösterisi, 19:15’te saf zeytinyağından organik sabun, bulaşık deterjanı ve şampuan üretimi sunumları, 19:15’te Dance Fit Studio dans gösterisi, 19:30’da Hasan Günyüz ile İbrahim Çetiner konseri ve 21:00’da Bülent Ortaçgil final konseri gerçekleştirilecek.