17 Aralık 2014 Çarşamba Gündemi

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği organizasyonunda “Organ Nakli Uygulama ve Yasal Düzenlemeler” “Kronik Böbrek Hastalıkları Eğitim Programı Hasta Eğitim Toplantısı” Lefkoşa Devlet Hastanesi Thalassamia Konferans salonunda yer alacak. (10.00)



Bakanlar Kurulu toplanacak. (10.00-Meclis’te toplanacak)

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa Akıncı, TAK Müdürü Doç. Dr. Neriman Saygılı’yı ziyaret edecek. (10.00)



Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, “2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” çerçevesinde İçişleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü bütçeleri ele alınacak. (10.00)



"Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi", 1 Ocak 2011 yılında yürürlüğe giren "Kamu Görevlilerinin Aylık Maaş, Ücret ve Ek Ödeneklerini Düzenleyen Yasa'nın "ortadan kaldırılması" konusunda Kamu-Sen Genel Merkez Binası'nda basın açıklaması yapacak. (10.00)



Türk-Rum siyasi partiler ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de bir araya gelecek. (10.30)

Turkcell gönüllüleri uygulama evinin açılışı yapılacak. (11.00-Yer: Lefkoşa Özel Eğitim Merkezi)

Kıbrıs Türk Sanatçı ve Yazarlar Birliği Yönetim Kurulu, 65 yaşın üstünde olan sanatçı ve yazarlara onur ödülü verecek. (19.30-Girne The House Art Rooms)

Meclis Başkanı Sibel Siber Gazeteciler Cemiyeti’ni kabul edecek. (12.30)

Meclis Başkanı Sibel Siber Tatlısu Spor Kulübüni kabul edecek. (13.30)

“Semanın Hikmeti” isimli performans ve sema ayini Mevlevi Tekkesi Müzesi’nde yinelenecek. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da izleyecek. (20.00)

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