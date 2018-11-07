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16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’ Nde “the Beatles” Rüzgarı Esecek

Lefkoşa, 7 Kasım 18 (.): 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çerçevesinde şef Oskay Hoca yönetimindeki Lefkoşa Belediye Orkestrası, Bellapais Manastırı’nda cuma akşamı saat 20.30’da The Beatles konseri gerçekleştirecek. 

16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’ Nde “the Beatles” Rüzgarı Esecek

Lefkoşa, 7 Kasım 18 (.): 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çerçevesinde şef Oskay Hoca yönetimindeki Lefkoşa Belediye Orkestrası, Bellapais Manastırı’nda cuma akşamı saat 20.30’da The Beatles konseri gerçekleştirecek. 

07 Kasım 2018 Çarşamba 13:02
16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’ Nde “the Beatles” Rüzgarı Esecek
Lefkoşa, 7 Kasım 18 (.): 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çerçevesinde şef Oskay Hoca yönetimindeki Lefkoşa Belediye Orkestrası, Bellapais Manastırı’nda cuma akşamı saat 20.30’da The Beatles konseri gerçekleştirecek. 
Sanatçı Alper Cengiz’ in solist olarak yer alacağı konserde, efsane topluluk The Beatles’ın sevilen ve klasikleşen; “Love me do, I wanna hold your hand, Michelle, Hard days night, Yesterday, Elenor Rigby, Something, Here comes the sun, Come together, Let it be, While my guitar, gently weeps, Imagine, Dont let me down, Hey jude” şarkıları yorumlanacak.
Festival, 13 Kasım’ da Bellapais Manastırı’ nda yer alacak olan ünlü piyanist-besteci Arman Ratip ve tanınmış Alman Alto Saxafon sanatçısı Nick Steinhaus konseri ile  devam edecek. 
Müzik festivali, 16 Kasım Cuma akşamı Bellapais Manastırı’ nda yer alacak olan dünyaca ünlü opera sanatçıları Zafer Erdaş, Tuncay Kurtoğlu ve Teyfik Rodos’tan oluşan “3 Basses” Konseri ile sona erecek. 
“FESTİVAL 16 KASIM’DA SONA ERECEK”
Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’ nin düzenlediği 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 21 Eylül – 16 Kasım tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde, Telsim Vodafone ana sponsorluğunda, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens ve Kybele Turizm’ in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.
Ayrıca Telsim Vodafone bu yılki festivalin iletişim sponsorluğunu da üstlendi.
13 Kasım’ daki konsere giriş ücretsiz ve halka açık olacak. 16 Kasım’ daki konser için biletler (50TL): Deniz Plazalar, Bellapais Bilet Ofisi, Dome Hotel ve konser girişinde satın alınabilecek. 
(GÖZ/YIL)   FOTOĞRAFLI                                

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