16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde Arman Ratip Ve Nıck Steınhaus Konseri Yarın Akşam

Lefkoşa, 12 Kasım 18 : KKTC’ li piyanist-besteci Arman Ratip ve tanınmış Alman Alto-Saksafon sanatçısı Nick Steinhaus konseri, 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çerçevesinde, yarın akşam Bellapais Manastırı’nda yer alacak.

Saat 20.30’ da başlayacak ve halka açık, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konserin ilk bölümünde Arman Ratip, Paganini’nin Teması Üzerine Çeşitlemelerini ve 3 bölümden oluşan Jazz Sonat’ ını seslendirecek. Konserin 2. Bölümünde ise Arman Ratip ünlü Alman Alto – Saxafon sanatçısı Nick Steinhaus ile birlikte Berlin’de verdikleri konserin bir tekrarı olan Doğaçlama Müzik türü “Free Music” sunacaklar.

Festival 16 Kasım Cuma akşamı Bellapais Manastırı’nda yer alacak dünyaca ünlü opera sanatçıları Zafer Erdaş, Tuncay Kurtoğlu ve Teyfik Rodos’ un Arjantinli şef ve piyanist Tulio Gagliardo eşliğinde sunacakları “3 Basses” konseriyle sona erecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’ nin bu yıl 16.’sı 21 Eylül – 16 Kasım tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde, Telsim Vodafone Ana Sponsorluğunda, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens ve Kybele Turizm’ in katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Ayrıca Telsim Vodafone bu yılki festivalin iletişim sponsorluğunu da üstlendi.

Yarın akşamki konsere giriş ücretsiz ve halka açık olacak, 16 Kasım’daki konser için Biletler (50TL): Deniz Plaza’ lar, Bellapais Bilet Ofisi, Dome Hotel ve konser girişinde satılacak.

(AK/HÖ) FOTOĞRAFLI