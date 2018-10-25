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16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Mihriban Aviral & Latin Jazz Ensemble Konseri İle Devam Ediyor

Lefkoşa, 25 Ekim 18 : 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çerçevesinde ünlü flütist Mihriban Aviral ve Latin Caz Topluluğu’nun Konseri yer alacak.

16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Mihriban Aviral & Latin Jazz Ensemble Konseri İle Devam Ediyor

Lefkoşa, 25 Ekim 18 : 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çerçevesinde ünlü flütist Mihriban Aviral ve Latin Caz Topluluğu’nun Konseri yer alacak.

25 Ekim 2018 Perşembe 07:13
16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Mihriban Aviral & Latin Jazz Ensemble Konseri İle Devam Ediyor

Lefkoşa, 25 Ekim 18 : 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çerçevesinde ünlü flütist Mihriban Aviral ve Latin Caz Topluluğu’nun Konseri yer alacak.
Bellapais Manastırı’nda yarın akşam saat 20.30’da gerçekleşecek konserde El Dorado, Tripple Threat, Passion Fruit, Fresca, Libos Dulces, Carribean Romance, Cafe Cubano, Biscayne, Dark Eyes, Mambo Sensual gibi seçkin eserlerin yanında Tabancamın Sapı, Çayelinden Öteye ve Dillirga şarkılarının da Latin Caz tarzında yorumları seslendirilecek.
Festival 30 Ekim’ de Bellapais Manastırı’nda yer alacak olan Soprano Nurdan Küçükekmekçi ve Tenor Ayhan Uştuk Konseri ile devam edecek.
Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’ nin bu yıl 16.sı 21 Eylül – 16 Kasım tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde, Telsim Vodafone Ana Sponsorluğunda, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens ve Kybele Turizm’ in katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Ayrıca Telsim Vodafone bu yılki festivalin iletişim sponsorluğunu da üstlendi.
Biletler 50TL karşılığında Deniz Plaza’lar, Bellapais Bilet Ofisi, Dome Hotel ve Konser Girişinde temin edilebilir.
(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI
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