16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, Cso Ve Çdso Birleşik Konserleriyle Devam Edecek

Lefkoşa, 15 Ekim 18 : 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın birleşik konserleriyle devam edecek.

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası’nın birlikte sahne alacakları konserler, yarın ve Çarşamba akşamı saat 20.30’da Bellapais Manastırı’ nda yer alacak.

Konserin ilk bölümünde şef Ali Hoca yönetiminde günümüzün yaşayan Paganini’si olarak kabul edilen keman virtüözü Alexander Markov’ a, Tchaikovsky’ nin Re Majör Keman Konçertosu yorumunda eşlik edilecek.

Konserin ikinci bölümünde ise Ali Hoca yönetimindeki Birleşik Senfoni Orkestrası Anton Dvorak’ ın Yeni Dünya Senfonisi’ni seslendirecek.

Alexander Markov festivalde ayrıca 19 Ekim Cuma akşamı Bellapais Manastırı’ nda, Deniz Plaza’ nın ev sahipliğinde “To Baroque from Paganini and Beyond” teması ile piyanist Yuliya Srarastsenkava eşliğinde ve solo olarak bir resital sunacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin 16.’sı 21 Eylül – 16 Kasım tarihleri arasında KKTC Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde, Telsim Vodafone Ana Sponsorluğunda, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens ve Kybele Turizm’ in katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Ayrıca Telsim Vodafone bu yılki festivalin iletişim sponsorluğunu da üstlendi.

Biletler 50TL karşılığında, Deniz Plaza’ lar, Bellapais Bilet Ofisi, Dome Hotel ve Konser Girişinden temin edilebilir.

(AK/HA)