16. Uluslararası Kıbrıs Müzik Festivali…

YARIN AKŞAM SOPRANO KÜÇÜKEKMEKÇİ VE TENOR UŞTUK PİYANİST ALPAN EŞLİĞİNDE SAHNE ALACAK2 KASIM’DA TANİNİ TRİO KONSERİ VAR…Lefkoşa, 29 Ekim 18 : 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali kapsamında yarın akşam soprano Nurdan Küçükekmekçi ve tenor Ayhan Uştuk, piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan eşliğinde sahne alacak.Konser Bellapais Manastırı’ nda saat 20.30’ da gerçekleştirilecek.Festival 2 Kasım Cuma akşamı Bellapais Manastırı’ nda yer alacak olan Burçin Büke (piyano), Tahir Aydoğdu (kanun) ve Bilgin Canaz’dan (Ney) oluşan Tanini Trio Konseri ile devam edecek.Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği tarafından düzenlenen festivalin biletleri 50 TL karşılığında Deniz Plazalar, Bellapais Bilet Ofisi, Dome Hotel ve Konser girişinde temin edilebilir.

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