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02 Mayıs 2017 Salı 14:58

16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseriyle Açılıyor

16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali cuma günü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konseriyle başlıyor.

16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseriyle Açılıyor
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Lefkoşa, 2 Mayıs 2017 (.): 16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali cuma günü Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konseriyle başlıyor.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ankara Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Murat Karahan ile Gürcistan'ın opera yıldızı Teona Dvali'nin yer alacağı Mersin Kültür Merkezi’ndeki konserin saat 20.00’de başlayacağı kaydedildi. Konser TRT Avaz kanalından canlı yayınlanacak.

Konserde, Murat Karahan, G.Puccini'nin Turandot operasından "Nessun Dorma" aryasını, Teona Dvali ise Charles Gounod'un "Romeo ve Jüliet" operasından "Valse of Juliet" aryası ve Leo Delibes'in "Les Filles de Cadix" eserini seslendirecek. Konserde ayrıca, F. Sartori'nin "Time to Say Goodbye" ve 1992 Barselona Olimpiyat Oyunları'nın şarkısı olan A. L. Webber'in "Amigos Para Siempre" şarkıları yorumlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, kısa bir süre önce de Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ardından da Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ile Türkiye'de müzikseverlerle buluşmuştu.


(FEZ/HÖ)

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