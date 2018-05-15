16 Mayıs 2018 Çarşamba Gündemi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ\'ı kabul edecek(10.00)

19 Mayıs etkinlikleri kapsamında “Temiz Düşün” projesi çerçevesinde Lefkoşa TMK’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Prof. Dr. Ali Demirsoy ve Ali Nasuh Mahruki’nin katılacağı çevre ile ilgili söyleşi düzenlenecek (10.00)

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ı kabul edecek(10.30)

Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Trafik Dairesi Müdürlüğü ve Trafik Kazalarını Önleme Derneği işbirliğiyle İlkokullar Arası Trafik Bilgi Yarışması Lefkoşa AKM’de yapılacak(10.00)

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile görüşecek (11.05)

Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde Girne ve Güneşköy 18 Yaş Üstü Engelli Rehabilitasyon merkezleri arasında “Engelsiz Bowling Turnuvası” King Bowling Salonu’nda düzenlenecek(11.00)

Kıbrıslı Türk ve Rum öğretmen sendikalarının düzenlediği iki toplumlu “Eğitim Konferansı ve Çalışma Atölyesi” ara bölgede atölye çalışmasıyla devam edecek (15.30)

Mücahide ve Mücahitlere Mücahit Komutanları Derneği tarafından Mağusa Gelişim Akademisi Konferans Salonu’nda Onur Madalyası ve Beratı takdim edilecek(17.00)

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin iftar programı Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın da katılımıyla Lefkoşa Selimiye Cami Meydanı’nda yapılacak (19.30)

Türkiye Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ KKTC’den ayrılacak(23.00)

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