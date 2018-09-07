16. Kıbrıs Tiyatro Festivali Başlıyor



Lefkoşa, 7 Eylül 18 : Kıbrıs Tiyatro Festivali, 10 Eylül Pazartesi akşamı Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun “Hayalet Kumpanya” oyunuyla başlıyor.

Saat 20.30’da sahnelenecek oyun prömiyerini yapacak.

11 Eylül Salı akşamı da sahnelenecek olan “Hayalet Kumpanya” oyununu, Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın “Sherlock-Hamid” ve “Seni Seviyorum Türkiye” oyunları takip edecek.

Festivalin devamında Altıdan Sonra Tiyatro’nun “He-Go” oyunu, Semaver Kumpanya’nın “Akşam Yemeği” oyunu ve Dostlar Tiyatrosu’nun “Göçmenleeeer” oyunu yer alacak.

“Hayalet Kumpanya” ve “He-Go” oyunları Bandabuliya Sahnesi’nde, diğer oyunlar ise YDÜ AKKM’de sahnelenecek.

Festivalin gerçekleşmesine sponsorluk yapan, platin sponsor KT. Petrolleri, Altın sponsor Cyprus XP Travel, salon sponsoru YDÜ, gümüş sponsor BEL-KOOP, katkıda bulunanlar ise, Cookies, Golden Tulip ve Reisler Lojistik.

Festival oyunlarına bilet, biletinial.com adresinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan temin edilebilir.

(AK/HA) FOTOĞRAFLI



