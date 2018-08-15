16 Ağustos 2018 Perşembe Gündemi

Lefke’de Kemal Özalper Şehitliği’nde şehitleri anma töreni yapılacak. (08.30)

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümette yer alan siyasi parti başkanlarıyla görüşecek (10.00)

Işık Kitabevi\'nin 31. Kitap Fuarı basın açıklaması, Gençlik Merkezi/Kızılbaş Kilisesi\'nde yapılacak. (10.00)

KTÖS Milli Eğitim Bakanlığı önünde, Eğitimde Sorunlarla İlgili bir basın toplantısı gerçekleştirecek (11.00)

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı Parti Genel Merkez Binasında, 23 maddelik ekonomi önlem paketini değerlendirilecek ve TKP Yeni Güçler’in ekonominin iyileştirilmesine yönelik önerilerini açıklayacak (11.00)

Sağlık Bakanlığı SOS çocuklarına Califorian’da yemek verecek. (Görüntü verilmeyecek, basın açıklaması yapılacak) (13.00)

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit 2018-19 Akademik Yılı öncesi ülkede eğitim veren üniversitelerin rektörleri ile bir araya gelerek Yüksek Öğrenim Planlama Toplantısı gerçekleştirecek, toplantı öncesi basına açıklama yapacak. (14.00)

Lefke’nin kurtuluşu Atatürk anıtı önünde düzenlenecek törenle kutlanacak. (18.00)

Resim sanatçısı Halil Öztunç’un, hayatını kaybeden Özlem Savoğlu anısına hazırladığı “Özlem’in Renkleri” isimli resim sergisi, Bedesten’de açılacak. (19.30)

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