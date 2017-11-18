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18 Kasım 2017 Cumartesi 10:31

165 bin TL'lik teminatla serbest!

165 bin TL'lik teminatla serbest!
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 Tututksuz yargılanacak!

Genel müdürlüğünü yaptığı öğrenci yurdundan zimmetine 518 bin TL geçirmekle suçlanan ve 15 gün polis hücresinde tutulan Gizem Kaya tutuksuz yargılanacak

Gazimağusa’da faaliyet gösteren “Evolve Park” isimli öğrenci yurdunda Genel Müdür olarak çalıştığı sırada zimmetine 518 bin TL geçirmekle suçlanan Gizem Kaya, aleyhinde yürütülen soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Mehmet Emin Doğan, zanlının, 2016 yılı Şubat ayı ile 2017 yılı Kasım ayı arasında, Genel Müdür olarak görev yaptığı “Evolve Park” isimli işletmede, işletmenin market, lokanta ve minibar kısımlarnda satılan ürün ve malzemelerden elde edilen 518 bin TL’yi şirket hesabına geçirmeyip kendi zimmetine geçirdiğini ve müstahdem tarafından sirkat suçunu işlediğini söyledi.

Zanlının, 10 günlük giriş yapan müşterilerden 20 günlük giriş ücreti aldığını ve konu parayı da zimmetine geçirdiğini anlatan Doğan, şikayet üzerine zanlının 2 Kasım 2017 tarihinde gözaltına alındığını söyledi.

 

Soruşturma tamamlandı

Zanlı aleyhinde yürütülen soruşturmanın tamamlandığını bildiren Doğan, zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gökhan Asafoğulları, zanlının, 15 bin TL nakdi kefalet ödemesi, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin, lehinde, 75’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi ve haftada 3 gün en yakın polis karakoluna ıspat-ı vücutta bulunması şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

Diyalog 

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