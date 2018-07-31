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160 Hukukçu “Anlayarak Hızlı Okuma” Eğitimi Aldı!

ESENDAĞLI: “PROJELERİMİZE DEVAM ETME NİYETİNDEYİZ”

160 Hukukçu “Anlayarak Hızlı Okuma” Eğitimi Aldı!

ESENDAĞLI: “PROJELERİMİZE DEVAM ETME NİYETİNDEYİZ”

31 Temmuz 2018 Salı 10:08
160 Hukukçu “Anlayarak Hızlı Okuma” Eğitimi Aldı!

ESENDAĞLI: “PROJELERİMİZE DEVAM ETME NİYETİNDEYİZ”
 

Mesleki gelişim kapsamında 160 hukukçu “Anlayarak Hızlı Okuma” eğitimi aldı. Hızlı okuma ve anlama becerilerini geliştirmeye yönelik düzenlenen eğitimden 10 yargıç, 150 avukat toplam 160 Kıbrıs Türk Barolar Birliği üyesi yararlandı.
2017’nin Kasım ayında başlayan ve bugün tamamlanan program için Barolar Birliği’nde kapanış kokteyli düzenlendi. Ayrıca, eğitimini bugün tamamlayan son grubun üyelerine de “Katılım ve Başarı Sertifikası” verildi. 
Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı ile eğitmen Hatice Çavlan, programla ilgili kısa bilgi de verdi.
ESENDAĞLI
İlk sözü alan Esendağlı, eğitimi Barolar Birliği’nin, Ekonomi Bakanlığı’na bağlı KOBİGEM tarafından yürütülen, TC Lefkoşa Büyükelçiliği finansmanı ve TC Çukurova Kalkınma Ajansı teknik desteğiyle oluşturulan hibe programı kapsamında sağlanan mali destekle düzenlendiğini söyledi.
Esendağlı, Kasım 2017’de başlayan projede sona gelindiğini belirterek, “Barolar Birliği olarak sosyal meslek içi eğitim ve kişisel gelişime yönelik projelere devam etme niyetindeyiz” dedi.
ÇAVLAN
“Anlayarak Hızlı Okuma” eğitimini veren Hatice Çavlan, 26 gün devam eden eğitim kapsamında 20 grup oluşturulduğunu, bugün de son grubun eğitimini tamamladığını söyledi.
Çavlan, “Bilgisayar destekli eğitimden geçirdiğimiz Barolar Birliği üyeleri, bu program kapsamında okuma kapasitesini geliştirdi, okuma süratini ciddi şekilde artırdı. Güzel bir eğitim oldu” şeklinde konuştu.
Çavlan, “Hızlı okuma ile anlama arasında bir ilişki var. Hızlı okuduğumuz zaman daha iyi anlıyoruz” bilgisini paylaştı.
 


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Son Güncelleme: 31.07.2018 14:27
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