16 Yaşındaki Kız Çocuğu Yoğun Bakımda

Bültene göre saldırıda ağır şekilde yaralanan L.C. B’nin kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ilkyardım tedavisinin ardından Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığı belirtildi.

Saldırıya direnmesi üzerine L.C. B’nin başına birkaç kez demir çubukla vurarak öldürmeye çalışan H.Y’nin tutuklandığı kaydedildi.