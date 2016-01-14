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16 Yaşındaki Genç ve Ona Uyuşturucu Veren Yakalandı

Gönyeli’de evinde uyuşturucu madde bulunara

16 Yaşındaki Genç ve Ona Uyuşturucu Veren Yakalandı

Gönyeli’de evinde uyuşturucu madde bulunara

14 Ocak 2016 Perşembe 17:32
16 Yaşındaki Genç ve Ona Uyuşturucu Veren Yakalandı
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 Bonzai Zanlıları Teminata Bağlandı

Kıbrıs Manşet Özel Haber
Evrim Kamalı 


 Gönyeli’de düzenlenen operasyon sonucu evinde uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan 16 yaşındaki C.H.T ve ona uyuşturucu veren 28 yaşındaki Abdulkadir Bozoğlan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar bugün yargılanacakları davalardan teminata bağlanmak üzere Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis çavuşu Erkan Karam olayla ilgili bulguları aktardı. Karam, 7 Ocak saat 13.30 sıralarında Gönyeli’ de zanlı C.H.T’nin evinde yapılan aramada 859 miligram ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu bulunduğu belirtildi. Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada uyuşturucu maddeyi zanlı C.H.T’ya 3 gram olarak verdiği tespit edilen Abdulkadir Bozoğlan’ın da tutuklandığını söyledi. Zanlı Bozoğlan’ın ifade verdiğini, Ekim – Aralık 2015 tarihleri arasında Orhan Şekerci’den 24 paket sentetik cannabionid aldığını ve 3 gramını C.H.T’ye verdiğini itiraf ettiğini kaydeden polis, ayrıca zanlı Bozoğlan’ın ifadesi üzerine Gönyeli’de yol kenarında otların arasına gizlenmiş 2 gram 992 miligram bonzai bulduklarını belirtti. Zanlı Bozoğlan’a 24 paket uyuşturucu veren Orhan Şekerci’nin gözaltında olduğunu kaydeden polis, zanlılar C.H.T ve Bozoğlan hakkındaki soruşturmanın ise tamamlandığını söyledi. Polis, zanlıların davalarında hazır olmaları için teminata bağlanmalarını talep etti.

Kıdemli Yargıç Musa Avcıoğlu huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek ilerde görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, haftada bir gün polise giderek imza atmaları,10’ar bin TL nakit teminat yatırmaları ve ikişer kefilin 30 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmalarına emir verdi.





Son Güncelleme: 14.01.2016 17:32
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Bonzai Zanlıları Teminata Bağlandıbonzai
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