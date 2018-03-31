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16 yaşındaki genç kız şeytan çıkarma ayininde öldürüldü

Şeytan tarafından ele geçirilme, şeytan çıkarma ritüelleri, havaya yükselen ve boğuk sesle konuşan insanlar... Bunların sadece korku filmlerinde olduğunu mu düşünüyorsunuz? Anneliese Michel'in dehşet veren hikayesini okuduğınuzdayanıldığınızı göreceksiniz.

16 yaşındaki genç kız şeytan çıkarma ayininde öldürüldü

Şeytan tarafından ele geçirilme, şeytan çıkarma ritüelleri, havaya yükselen ve boğuk sesle konuşan insanlar... Bunların sadece korku filmlerinde olduğunu mu düşünüyorsunuz? Anneliese Michel'in dehşet veren hikayesini okuduğınuzdayanıldığınızı göreceksiniz.

31 Mart 2018 Cumartesi 17:20
16 yaşındaki genç kız şeytan çıkarma ayininde öldürüldü
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Oldukça tartışmaya yol açan Anneliese Michel olayı 2005 yılında The Exorcism of Emily Rose filmiyle beyaz perdeye aktarılmıştır. Epilepsi ve zihinsel hastalık geçmişi olan 16 yaşındaki Anneliese, 1973 yılında intihara meyilli hareketler sergilemeye başladı; dini sembollere tepki gösteren genç kız kendi idrarını içiyor ve bazı sesler duyuyordu. İlaçlar fayda etmeyince genç kız şeytanlar tarafından ele geçirdiğine inanmaya başladı ve ailesine bir rahip getirmeleri için yalvardı.

Ailesi Anneliese’in isteğini reddedince iki yerel rahip genç kızı gizli gizli şeytan çıkarma ritüelleriyle tedavi etmeye çalıştı. Bir yıl içinde 70’e yakın şeytan çıkarma ayini yapılan, yemek yemeyi reddeden ve şehitlerle konuştuğunu iddia eden kız bir yıldan kısa süre içinde hayatını kaybetti.

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Anneliese’in ölüm sebebi zayıflık ve açlık olarak rapor edilirken ailesi ve iki din adamı genç kızın ölümünden sorumlu tutuldu.

Anahtar Kelimeler:
Anneliese Michelşeytan çıkarmaThe Exorcism Of Emily Rose
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