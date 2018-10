16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali'nde Yarın Akşam Salman & Korad Duo Konseri Var

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali devam ediyor.

Festival, Salman & Korad Duo Konseri ile devam edecek. Bellapais Manastırı’nda yarın yer alacak konserde Bandoneon sanatçısı Tolga Salman ve Gitar sanatçısı Kağan Korad, Piazzolla, Salman, Gubitsch, Domeniconi, Başeğmezler ve Fazıl Say’ın seçkin yapıtlarından örnekler sunacak.



Festival programı şöyle:



“Yarın Bellapais Salman & Korad Duo (Tolga Salman, bandoneon & Kağan Korad, gitar), 12 Ekim Bellapais Shakespeare & Music Sahne Gösterisi (Ayşe Lebriz Berkem, performans – Linet Şaul, soprano – Diego Leveric, Rönesans Lute – Bülent Oral, viola da gamba), 16 ve 17 Ekim Bellapais KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası & Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Birleşik Konseri (Şef: Ali Hoca / Solist: Alexander Markov, keman), 19 Ekim Bellapais Alexander Markov (From Baroque to Paganini and Beyond) Yuliya Starastsenkava (piyano), 23 Ekim Bellapais Vassia Alati (soprano) & Çağıl Cansu Şanlıdağ (piano), 26 Ekim Bellapais Mihriban Aviral & Latin Jazz Ensemble, 30 Ekim Bellapais Nurdan Küçükekmekçi (soprano) & Ayhan Uştuk (tenor), Esra Poyrazoğlu Alpan (piyano), 2 Kasım Bellapais Tanini Trio (Burçin Büke, piano – Tahir Aydoğdu, kanun – Bilgin Canaz, ney), 6 Ekim Bellapais Sanel Redzic Gitar Resitali, 9 Kasım Bellapais The Beatles Night (LBO / Oskay Hoca / Alper Cengiz), 13 Kasım Bellapais Arman Ratip (piano) & Nick Steinhaus (alto-sax), 16 Kasım Bellapais (Kapanış Konseri) 3 Basses Konseri (Zafer Erdaş – Tuncay Kurtoğlu – Teyfik Rodos), Tulio Gagliardo (piyano).”



Tüm konserler 20.30’ da başlayacak. Biletler tüm Deniz Plazalar ve Deniz Shoplar, Bellapais Bilet Ofisi, Dome Hotel ve konser girişinden sağlanabilecek.



16 Kasım tarihine kadar sürecek festival, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde ve Telsim Vodafone ana sponsorluğunda, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens ve Kybele Turizm’in katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Ayrıca Telsim Vodafone bu yılki festivalin iletişim sponsorluğunu da üstleniyor.