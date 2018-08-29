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16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Başlıyor

FESTİVAL PROGRAMI BASIN TOPLANTISIYLA AÇIKLANDI

16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Başlıyor

FESTİVAL PROGRAMI BASIN TOPLANTISIYLA AÇIKLANDI

29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:12
16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Başlıyor

FESTİVAL PROGRAMI BASIN TOPLANTISIYLA AÇIKLANDI
 

FESTİVAL 21 EYLÜL’DE ZORBA İLE AÇILACAK, 30 EYLÜL’DE FAZIL SAY KONSERİ VAR
Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin bu yıl 16’ncısı gerçekleştiriliyor. Festival, 21 Eylül – 16 Kasım tarihleri arasında...
Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde, Telsim Vodafone anasponsorluğunda, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens ve Kybele Turizm’in katkılarıyla düzenlenecek festivalde; Telsim Vodafone, iletişim sponsorluğunu da üstlenecek.
Festivalle ilgili bugün Lefkoşa Deniz Plaza’da basın toplantısı gerçekleştirildi.
Basın toplantısında konuşan Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği Başkanı Halil Kalgay, 2003’ten bu yana süren festivalin bu yıl dopdolu bir programa sahip olduğunu vurguladı.
Etkinliğin ana sponsorlarından Deniz Plaza’nın Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz ise, haksız izolasyonlar altında olan KKTC’de böyle bir etkinlik düzenlemenin önemine işaret etti.
Anasponsor Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar ise, böylesi bir etkinlikte sponsor olarak yer almaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Ali Hoca da, bu yılki festivale iki konserle katıldıklarına dikkat çekti. Hoca, festivalde konser sayısının önceki yıllara göre oldukça fazla olduğuna da işaret etti.
FESTİVAL ZORBA İLE AÇILACAK
17 konser ve gösteriye ev sahipliği yapacak festival, 21 Eylül’de Girne Amfi Tiyatro’da, Ankara Devlet Opera Balosu’nun sahneleyeceği Zorba Balesi ile açılacak.
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, 30 Eylül’de Salamis Antik Tiyatro’da konser verecek. Konserde Fazıl Say; kendi bestesi Solo Piyano İçin Op.78 “Truva (Troy)” Sonatı ile Camille Saint-Saens’ın 2. Piyano Konçertosu’nu seslendirecek. Konserinde Fazıl Say’a Saint–Saens’ın Piyano Konçertosu yorumunda Ali Hoca yönetimindeki KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik edecek.
Tanınmış perküsyon virtüözü Burhan Öçal ve Ukraynalı ünlü piyano virtüözü Alexey Botvinov’un “Reloaded-2” Project ile Paris, Zürih, Basel, Montreux Jazz Festivali gibi dünya müzik merkezlerinde verdikleri 20 konserlik turlarının 5 Ekim’deki ayağı 16’ncı Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çerçevesinde Telsim Vodafone ev sahipliğinde Bellapais Manastırı’nda yer alacak.
KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Birleşik Konseri, 16 ve 17 Ekim tarihlerinde Bellapais Manastırı’nda gerçekleştirilecek. Konserin ilk bölümünde şef Ali Hoca yönetimindeki Senfoni Orkestrası dünyaca tanınmış keman virtüözlerinden Alexander Markov’a, Eduard Lalo’nun İspanyol Senfonisi yorumunda eşlik edecek.
Konserin ikinci bölümünde ise Ali Hoca yönetimindeki Senfoni Orkestrası Anton Dvorak’ın Yeni Dünya’dan Senfonisi’ni seslendirecek.
Zorba Balesi saat 21.00’de, diğer tüm konser ve gösteriler ise saat 20.30’da başlayacak.
Konser biletleri, Deniz Plaza’lar, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi ve konser girişlerinden alınabilecek.
FESTİVAL PROGRAMI
21 Eylül Girne Amfi Tiyatro Zorba Balesi (Ankara Devlet Opera ve Balesi)
30 Eylül Salamis Antik Tiyatro Fazıl Say Konseri (KKTC CSO Eşliğinde & Resital)
05 Ekim Bellapais Manastırı Burhan Öçal & Alexey Botvinov Reloaded-2 Project
08 Ekim Bellapais Wolfgang Schroeder (violin) & Jens Georg Bachmann (piano)
10 Ekim Bellapais Salman & Korad Duo (Bandoneon & Gitar İkilisi)
12 Ekim Bellapais Shakespeare & Music Sahne Gösterisi
16 ve 17 Ekim Bellapais KKTC CSO & Çukurova DSO Konseri (A.Hoca/A.Markov)
19 Ekim Bellapais Alexander Markov (From Baroque to Paganini and Beyond)
23 Ekim Bellapais Vassia Alati (soprano) & Çağıl Cansu Şanlıdağ (piano)
26 Ekim Bellapais Mihriban Aviral & Latin Jazz Ensemble
30 Ekim Bellapais Nurdan Küçükekmekçi (soprano) & Ayhan Uştuk (tenor)
02 Kasım Bellapais Tanini Trio (B. Büke,piano – T. Aydoğdu,kanun – B. Canaz,ney)
06 Kasım Bellapais Papageorgio String Quartet & Nicos Pittas (violin)
09 Kasım Bellapais The Beatles Night (LBO / Oskay Hoca / Alper Cengiz)
13 Ekim Bellapais Arman Ratip,piano & Conny Bauer,trombon – N.Steinhaus,alto-sax)
16 Ekim Bellapais 3 Basses Konseri (Zafer Erdaş – Tuncay Kurtoğlu – Teyfik Rodos)

 

Son Güncelleme: 29.08.2018 12:19
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