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16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 21 Eylül’de Zorba Balesi İle Başlıyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, 21 Eylül Cuma akşamı Zorba Balesi ile başlıyor.

16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 21 Eylül’de Zorba Balesi İle Başlıyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, 21 Eylül Cuma akşamı Zorba Balesi ile başlıyor.

18 Eylül 2018 Salı 10:05
16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 21 Eylül’de Zorba Balesi İle Başlıyor

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali, 21 Eylül Cuma akşamı Zorba Balesi ile başlıyor.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, 16 Kasım’a kadar sürecek festival; Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü işbirliğinde, Telsim Vodafone ana sponsorluğunda, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens ve Kybele Turizm’in katkılarıyla gerçekleştirilecek. Ayrıca Telsim Vodafone, bu yılki festivalin iletişim sponsorluğunu da üstlenecek.

21 Eylül Girne Amfi Tiyatro’da yer alacak Zorba Balesi saat 21.00’de, diğer konserler saat 20.30’da başlayacak.

Zorba Balesi 80 TL, Fazıl Say Konseri 80 TL, Bellapais Manastırı’ndaki konserler ise 50 TL’den tüm Deniz Plaza’lar ve Deniz Shop’lar, Bellapais Bilet Ofisi, Dome Hotel ve konser girişinden sağlanabilinecek.

FESTİVAL AÇILIŞINDA ZORBA EFSANESİ GİRNE AMFİ
TİYATRO’DA...

Sahnelendiği 35 ülkede büyük ilgi gören ve kapalı gişe oynayan Zorba Balesi, 21 Eylül Cuma akşamı Girne Amfi Tiyatro’da sahnelenecek. Ankara Devlet Opera ve Balesi’nin yorumuyla sahnelenecek Zorba Balesi ile Nikos Kazancakis’in efsane romanı “Zorba The Greek” Mikis Thedorakis’in müzikleri ve Lorca Massine’nin koreografisinde Girne’ de hayat bulacak. 2 perdeden oluşan Zorba Balesi, saat 21.00’de başlayacak.

FESTİVALDE FAZIL SAY SALAMİS ANTİK TİYATRO’DA KONSER VERECEK

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, 30 Eylül’de Salamis Antik Tiyatro’da Kıbrıslı hayranları ile buluşacak. 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çerçevesinde gerçekleştirilecek Fazıl Say Konseri’nde Fazıl Say’ın Solo Piyano için Op.78 “Truva (Troy)” Sonatı ile Camille Saint-Saens’ın 2. Piyano Konçertosu seslendirilecek. Bu konserinde Fazıl Say’ a, Saint–Saens’ın Piyano Konçertosu yorumunda Ali Hoca yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik edecek. Truva Sonatı yorumunda ise Fazıl Say’a arka planda kurulacak dev led ekran aracılığı ile Truva efsanesinin anlatımı eşlik edecek. Fazıl Say Konseri 20.30’da başlayacak.

FESTİVAL; BELLAPAİS MANASTIRI’NDA BURHAN ÖÇAL & ALEXEY BOTVİNOV KONSERİ İLE DEVAM EDECEK

Dünyaca tanınmış perküsyon virtüözü Burhan Öçal ve Ukraynalı ünlü piyano virtüözü Alexey Botvinov’un “Reloaded-2” Project ile Paris, Zürih, Basel, Montreux Jazz Festivali gibi dünya müzik merkezlerinde verdikleri 20 konserlik turlarının 5 Ekim’deki ayağı, 16. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çerçevesinde Bellapais Manastırı’nda yer alacak. Burhan Öçal & Alexey Botvinov konseri saat 20.30’da başlayacak.

FESTİVAL PROGRAMI

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali programı şöyle:

“21 Eylül Girne Amfi Tiyatro Zorba Balesi (Ankara Devlet Opera ve Balesi), 30 Eylül Salamis Antik Tiyatro Fazıl Say Konseri (KKTC CSO Eşliğinde & Resital), 5 Ekim Bellapais Manastırı Burhan Öçal & Alexey Botvinov Reloaded-2 Project, 8 Ekim Bellapais Wolfgang Schroeder (violin) & Jens Georg Bachmann (piano), 10 Ekim Bellapais Salman & Korad Duo (Tolga Salman, bandoneon & Kağan  Korad, gitar),12 Ekim Bellapais Shakespeare & Music Sahne Gösterisi (Ayşe Lebriz Berkem, performans – Linet Şaul, soprano – Diego Leveric, Rönesans Lute – Bülent Oral, viola da gamba), 16 ve 17 Ekim Bellapais KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası & Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası Birleşik Konseri (Şef: Ali Hoca / Solist: Alexander Markov, keman), 19 Ekim Bellapais Alexander Markov (From Baroque to Paganini and Beyond) Yuliya Starastsenkava (piyano), 23 Ekim Bellapais Vassia Alati (soprano) & Çağıl Cansu Şanlıdağ (piano), 26 Ekim Bellapais Mihriban Aviral & Latin Jazz Ensemble, 30 Ekim Bellapais Nurdan Küçükekmekçi (soprano) & Ayhan Uştuk (tenor), Esra Poyrazoğlu Alpan (piyano), 2 Kasım Bellapais Tanini Trio (Burçin Büke, piano – Tahir Aydoğdu, kanun – Bilgin Canaz, ney), 6 Kasım Bellapais Papageorgio String Quartet & Nicos Pittas (violin), 9 Kasım Bellapais The Beatles Night  (LBO / Oskay Hoca / Alper Cengiz),13 Kasım Bellapais Arman Ratip (piano) & Conny Bauer (trombon) – Nick Steinhaus (alto-sax), 16 Kasım Bellapais (Kapanış Konseri) 3 Basses Konseri (Zafer Erdaş – Tuncay Kurtoğlu – Teyfik Rodos), Tulio Gagliardo (piyano).”

(SEL) FOTOĞRAFLI


Son Güncelleme: 18.09.2018 13:24
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