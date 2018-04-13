16 Nisan öncesi kritik toplantı gerçekleşti

Akıncı, Anastasiadis ile 16 Nisan’da yapılacak yemek öncesinde bugün Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Lider Anastasiadis ile 16 Nisan’da yapılacak yemek öncesinde bugün Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla bir araya geldi. Görüşmeye Ulusal Birlik Partisi katılmadı. Cumhurbaşkanlığındaki görüşme saat 10.40’da başladı. 1 buçuk saat süren görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 16 Nisan’daki sosyal içerikli buluşmaya giderken herkesin bakış açısını öğrenmeye çalıştığını söyledi. Kendi düşüncelerini de paylaştığını belirten Akıncı, oldukça yararlı bir görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Akıncı gelecek kuşakların adada geçmişte çekilen sıkıntıları çekmemesini istediklerini belirterek, Kıbrısın iki ana toplumunun birbirini anlamasının, ortak paydalarda buluşmasının ve ortak bir vizyonu tahayül etmesinin önemine değindi. Akıncı, bunun da ancak iletişim yoluyla olabileceğini söyledi. Bu yıl Kıbrıs Müzakere tarihinin 50. Yılı olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı, ancak henüz kalıcı bir çözümün bulunmadığını dile getirdi.

Akıncı, “Bu iş bir 50 yıl daha gidemeyeceği herkes tarafından anlaşılır ve kabu edilir. Kıbrıs Türk tarafı olarak ucu açık bir müzakere sürevinin artık mümkün olmadığını söylüyorz” dedi. Yemekte, bundan sonrası için Rum Lider Anastasiadis’in ne düşündüğünü anlmaya çalışacağını belirten Mustafa Akıncı, “Gelinen noktada niyet var mı, irade var mı tüm bunları samimiyetkle konuşmak için gideceğiz” diye konuştu. Akıncı, siyasi parti başkanlarıyla bu çerçevede konuyu etraıca ele aldıklarını belirterek, sosyal buluşma sonrasında yeniden buluşup değerlendirme yapacaklarını da sözlerine ekledi.