Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
109802
ALTIN
175.886
DOLAR
4.0829
STERLİN
5.8228
EURO
5.0305
Lefkoşa’daki Gece Kulüplerine mahkemeden red
http://www.kibrismanset.com/guncel/garcia-4-gun-daha-tutuklu-kalacak-h200079.html
KAYIP ARANIYOR!
KAYIP ARANIYOR!
KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN KAVGA!
KIZ MESELESİ YÜZÜNDEN KAVGA!
Lapta'da Hırsızlık
Lapta'da Hırsızlık
banner256
Flaş Haber
KAYIP ARANIYOR!
Kapat

16 Nisan öncesi kritik toplantı gerçekleşti

16 Nisan öncesi kritik toplantı gerçekleşti

13 Nisan 2018 Cuma 13:14
16 Nisan öncesi kritik toplantı gerçekleşti
banner238

Akıncı, Anastasiadis ile 16 Nisan’da yapılacak yemek öncesinde bugün Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Lider Anastasiadis ile 16 Nisan’da yapılacak yemek öncesinde bugün Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla bir araya geldi.  Görüşmeye Ulusal Birlik Partisi katılmadı. Cumhurbaşkanlığındaki görüşme saat 10.40’da başladı. 1 buçuk saat süren görüşme sonrasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 16 Nisan’daki sosyal içerikli buluşmaya giderken herkesin bakış açısını öğrenmeye çalıştığını söyledi. Kendi düşüncelerini de paylaştığını belirten Akıncı, oldukça yararlı bir görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Akıncı gelecek kuşakların adada geçmişte çekilen sıkıntıları çekmemesini istediklerini belirterek, Kıbrısın iki ana toplumunun birbirini anlamasının, ortak paydalarda buluşmasının ve ortak bir vizyonu tahayül etmesinin önemine değindi. Akıncı, bunun da ancak iletişim yoluyla olabileceğini söyledi. Bu yıl Kıbrıs Müzakere tarihinin 50. Yılı olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı, ancak henüz kalıcı bir çözümün bulunmadığını dile getirdi.

Akıncı, “Bu iş bir 50 yıl daha gidemeyeceği herkes tarafından anlaşılır ve kabu edilir. Kıbrıs Türk tarafı olarak ucu açık bir müzakere sürevinin artık mümkün olmadığını söylüyorz” dedi. Yemekte, bundan sonrası için Rum Lider Anastasiadis’in ne düşündüğünü anlmaya çalışacağını belirten Mustafa Akıncı, “Gelinen noktada niyet var mı, irade var mı tüm bunları samimiyetkle konuşmak için gideceğiz” diye konuştu. Akıncı, siyasi parti başkanlarıyla bu çerçevede konuyu etraıca ele aldıklarını belirterek, sosyal buluşma sonrasında yeniden buluşup değerlendirme yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıAnastasiadisLiderlerToplantı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Garcia 4 gün daha tutuklu kalacak
Garcia 4 gün daha tutuklu kalacak
Lefkoşa’daki Gece Kulüplerine mahkemeden red
Lefkoşa’daki Gece Kulüplerine mahkemeden red
MECLİS BAŞKANI ULUÇAY, KTAMS HEYETİNİ KABUL ETTİ
MECLİS BAŞKANI ULUÇAY, KTAMS HEYETİNİ KABUL ETTİ
İşte Çin'in kadın askerleri
İşte Çin'in kadın askerleri
10. MORMENEKŞE ENGİNAR FESTİVALİ 27, 28 VE 29 NİSAN’DA...
10. MORMENEKŞE ENGİNAR FESTİVALİ 27, 28 VE 29 NİSAN’DA...
HAVA SICAKLIĞI ARTACAK…
HAVA SICAKLIĞI ARTACAK…
AKINCI: “HEPİMİZ BU ÜLKEDE BU ADADA BARIŞ İSTİYORUZ, HUZUR İSTİYORUZ"
AKINCI: “HEPİMİZ BU ÜLKEDE BU ADADA BARIŞ İSTİYORUZ, HUZUR İSTİYORUZ"
KIBRIS VAKIFLARI’NIN KURULUŞUNUN 447. YIL DÖNÜMÜ VE İNGİLİZLERDEN KIBRIS TÜRK HALKI TARAFINDAN DEVRALINIŞININ 62. YIL DÖNÜMÜ KUTLANIYOR
KIBRIS VAKIFLARI’NIN KURULUŞUNUN 447. YIL DÖNÜMÜ VE İNGİLİZLERDEN KIBRIS TÜRK HALKI TARAFINDAN DEVRALINIŞININ 62. YIL DÖNÜMÜ KUTLANIYOR
MÜSİAD KIBRIS'TAN MİLLİ HAVA YOLU KURULMASINA MADDİ-MANEVİ DESTEK SÖZÜ
MÜSİAD KIBRIS'TAN MİLLİ HAVA YOLU KURULMASINA MADDİ-MANEVİ DESTEK SÖZÜ
LTB TÜM HANELERİN TEK TEK İLAÇLANMAKTA OLDUĞUNU DUYRUDU
LTB TÜM HANELERİN TEK TEK İLAÇLANMAKTA OLDUĞUNU DUYRUDU

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim