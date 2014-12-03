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1,6 Milyon Euro 'luk Aşıyı Attık

Halk arasında kuş gribi olarak bilinen “Grip A” salgını sırasında Rum yönetimi tarafından satın alınan on binlerce aşının son kullanma tarihi geçtiği için atıldığı ve zarar edildiği bildirildi.

1,6 Milyon Euro 'luk Aşıyı Attık

Halk arasında kuş gribi olarak bilinen “Grip A” salgını sırasında Rum yönetimi tarafından satın alınan on binlerce aşının son kullanma tarihi geçtiği için atıldığı ve zarar edildiği bildirildi.

03 Aralık 2014 Çarşamba 10:37
1,6 Milyon Euro 'luk Aşıyı Attık
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Halk arasında kuş gribi olarak bilinen “Grip A” salgını sırasında Rum yönetimi tarafından satın alınan on binlerce aşının son kullanma tarihi geçtiği için atıldığı ve zarar edildiği bildirildi.

Politis’in “1,6 Milyon Euro’luk Aşıyı Attık” başlıklı haberine göre 2009 yılında 2 milyon 800 bin Euro ödenerek alınan 400 bin adet aşının 200 bin adeti ya kötü şartlarda saklandı veya salgın sırasında halkın aşılanması gerekirken bu yapılmadı ve son kullanma tarihleri geçtiği için atıl hale geldi. Rum yönetimi kuş gribi aşıları yüzünden 1 milyon 609 bin Euro’luk zarar etti.


                                                                         

Anahtar Kelimeler:
On Binlerce Kuş Gribi AşısınıHttp://www.kibrismanset.com/
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