16. Kıbrıs Tiyatro Festivali, Yarın “göçmenleeeer” Oyunu İle Sona Erecek

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu 16. Kıbrıs Tiyatro Festivali, yarın, Dostlar Tiyatrosu tarafından sahneye konulacak “Göçmenleeeer” oyunu ile sona erecek.

“Göçmenleeeer” oyunu YDÜ AKKM’de saat 20:30’da sahnelenecek. Festival oyunlarına bilet, biletinial.com adresinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan temin edilebilir.

“AKŞAM YEMEĞİ” OYUNU DÜN AKŞAM SAHNELENDİ

16. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde dün akşam Semaver Kumpanya Tiyatrosu “Akşam Yemeği” oyununu sahneledi. Herman Koch'un aynı adlı romanından uyarlanan iki perdelik “ironik, gerilimli ve sahici bir yüzleşme oyunu” olan Akşam Yemeği‘ni Volkan Sarıöz yönetti.

KARABİBER, SERKAN KESKİN’E FESTİVAL PLAKETİ SUNDU

LTB Kültür Sanat Şube Amiri ve Festival Komitesi Başkanı Kıymet Karabiber, Semaver Kumpanya Tiyatroları adına oyunda rol alan Serkan Keskin’e festival plaketini takdim etti.