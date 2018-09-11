banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92269
ALTIN
248.886
DOLAR
6.4789
STERLİN
8.4344
EURO
7.5105
Güzelyurt’ta Uyuşturucu
GÜZELYURT’TA UYUŞTURUCU
İçişleri Bakanı Baybars Ankara’da
İÇİŞLERİ BAKANI BAYBARS ANKARA’DA
Cahan Başkanlığa aday
CAHAN BAŞKANLIĞA ADAY
KAYGAN YOL KAZAYA DAVETİYE ÇIKARDI
TRAFİK KAZASI
banner282
Flaş Haber
Güzelyurt’ta Uyuşturucu
Kapat

16. Kıbrıs Tiyatro Festivali “Hayalet Kumpanya” Oyunuyla Perdeleri Açtı

16. Kıbrıs Tiyatro Festivali “Hayalet Kumpanya” Oyunuyla Perdeleri Açtı

11 Eylül 2018 Salı 10:45
16. Kıbrıs Tiyatro Festivali “Hayalet Kumpanya” Oyunuyla Perdeleri Açtı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin sunduğu 16. Kıbrıs Tiyatro Festivali, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun (LBT) “Hayalet Kumpanya” oyunu ile dün akşam başladı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre saat 20.30’da sahnelenen oyunun prömiyeri Bandabuliya Sahnesi’nde yer aldı.

Hayalet Kumpanya oyunu dün akşam hem prömiyerini gerçekleştirdi hem de Bandabuliya Sahnesi’nde ilk kez sahnelenen oyun olma özelliğine sahip oldu.

Anton Çehov’ın yazdığı, Yılmaz Gruda’nın çevirdiği, Yiğit Sertdemir’in yönettiği tek perdelik Hayalet Kumpanya oyununda Lefkoşa Belediye Tiyatrosu oyuncuları Deniz Çakır, Barış Refikoğlu, Aytunç Şabanlı, Osman Ateş, Özgür Oktay, Döndü Özata, Hatice Tezcan, İzel Seylani, Asu Demircioğlu, Cem Aykut, Melihat Melis Beşe, Melek Erdil, Umut Ersoy ile Havva Güleş rol aldı. 

HARMANCI

LTB Başkanı Mehmet Harmancı gecede yaptığı konuşmada Bandabuliya Sahnesi’nin hayat bulması için çok büyük bir çaba sarf edildiğini belirterek, projenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi kutladı.

Başkan Harmancı, “Bandabuliya Sahnesi’nde bugün bir oyun sergilenebiliyorsa bunun bizlere oyunda verilen mesaj gibi şehrin hep var olacağı ve kişilerin ölüme karşı sürekli mücadele edeceğinin bir göstergesi” dedi.

Hayalet Kumpanya oyununun prömiyerinin Bandabuliya Sahnesi’nde yer almasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Mehmet Harmancı, oyun yönetmeni Yiğit Sertdemir ile tüm LBT oyuncu ve çalışanlarını kutladı.

KARABİBER

Festival Komitesi Başkanı Kıymet Karabiber de yaptığı konuşmada, LTB’nin yıllar sonra kendisine ait ikinci bir sahneye kavuştuğunu belirterek, Bandabuliya Sahnesi’nin oluşumunda emeği geçen herkese, başta LBT Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile LTB meclis üyelerine teşekkür etti.

LBT olarak festivalin 16. yılını yeni bir oyunla yeni bir sahnede açmanın mutluluğunu yaşadıklarını  kaydeden Karabiber, oyun yönetmeni Yiğit Sertdemir ile LBT ekibi ve Lefkoşa Belediye Orkestrası’na da teşekkür etti. 

UMMANEL

LBT Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel, “Hayalet Kumpanya” oyununda ölüme karşı inatla bir var olma mesajı verildiğini söyledi.

Ummanel, “Ölüm yok çünkü yaşam düşlerde. Dolayısıyla daha çok düşe ve bu düşleri gerçekleştirecek daha çok mücadeleciye ihtiyacımız var” diye konuştu.

Ummanel ayrıca oyun yönetmeni Yiğit Sertdemir’e, LBT ekibine, Lefkoşa Belediye Orkestrası’na, LTB çalışanlarına ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya teşekkür etti.

FESTİVALİN OYUNLARI

Festivalde “Hayalet Kumpanya” oyununu, Bakırköy Belediye Tiyatroları’nın “Sherlock-Hamid” ve “Seni Seviyorum Türkiye” oyunları takip edecek.

Festivalin devamında Altıdan Sonra Tiyatro’nun “He-Go” oyunu, Semaver Kumpanya’nın “Akşam Yemeği” oyunu ve Dostlar Tiyatrosu’nun “Göçmenleeeer” oyunu yer alacak.

“He-Go” oyunu Bandabuliya Sahnesi’nde, diğer oyunlar ise YDÜ AKKM’de sahnelenecek.

Festival oyunlarına biletler, biletinial.com adresinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan temin edilebiliyor.

Son Güncelleme: 11.09.2018 13:48
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Baybars Ankara’da Gül’le Görüştü
Baybars Ankara’da Gül’le Görüştü
Benzin Faturasını Ödemeyen Şahıs Tutuklandı
Benzin Faturasını Ödemeyen Şahıs Tutuklandı
Güzelyurt’ta Uyuşturucu
Güzelyurt’ta Uyuşturucu
Kantara Yaz Kampları Sona Erdi
Kantara Yaz Kampları Sona Erdi
Çevre Koruma Dairesi, Temizlik Faaliyetleri Sürüyor
Çevre Koruma Dairesi, Temizlik Faaliyetleri Sürüyor
İsmet Kotak, 7. Ölüm Yıldönümünde Kabri Başında Anıldı
İsmet Kotak, 7. Ölüm Yıldönümünde Kabri Başında Anıldı
Akıncı, Alman Büyükelçi’yi Kabul Etti
Akıncı, Alman Büyükelçi’yi Kabul Etti
Üniversitelerden İlişiği Kesilenlere Devam Hakkı Veren Tasarı Hazırlandı
Üniversitelerden İlişiği Kesilenlere Devam Hakkı Veren Tasarı Hazırlandı
İçişleri Bakanı Baybars Ankara’da
İçişleri Bakanı Baybars Ankara’da
En Çok Yağış Gazimağusa’ya Düştü
En Çok Yağış Gazimağusa’ya Düştü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim