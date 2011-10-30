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16 Bin Tonluk Yük Gemisi Gazimağusa Limanına Demir Attı

Gazimağusa Limanı’nda faaliyet gösteren tersane,bölge gemilerinin %70'ine cevap verebilir.

16 Bin Tonluk Yük Gemisi Gazimağusa Limanına Demir Attı

Gazimağusa Limanı’nda faaliyet gösteren tersane,bölge gemilerinin %70'ine cevap verebilir.

30 Ekim 2011 Pazar 19:36
16 Bin Tonluk Yük Gemisi Gazimağusa Limanına Demir Attı
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16 BİN TONLUK YÜK GEMİGAZİMAĞUSA LİMANINA DEMİR ATTI

Gazimağusa Limanı’nda faaliyet gösteren tersane, Shipyard Famagusta Ltd’e ait yeni yüzer tersane (havuz) sayesinde bölge gemilerinin yüzde 70’ine cevap verebilecek duruma geldi.

Yüzer tersanenin devreye girmesiyle Gazimağusa Limanı’ndaki havuz, 17.5 metreden 24 metre genişliğine ulaşmış oldu.

Gazimağusa Limanı, tersanenin geliştirilmesiyle birlikte ilk kez geçen hafta 16 bin tonluk “Hatice Akar” adlı yük gemisine ev sahipliği yaparak tamir ve bakım hizmeti verdi.

Shipyard Famagusta Ltd’in, tamiri ve bakımını tamamlayarak suya indirdiği 20 kilometre uzunluğunda bir tır konvoyunu taşıyabilecek kapasiteye sahip sözkonusu 16 bin tonluk yük gemisi, KKTC tarihinde Gazimağusa Limanı’na demir atan en büyük gemi oldu.

Shipyard Famagusta Ltd’in, yeni havuzu devreye koymadan önce ancak 11 bin tona kadar olan gemilere hizmet verebildiği, bunun da bölge gemlilerinin yüzde 20’sine denk olduğu belirtildi.

Shipyard Famagusta Ltd Direktörü Ramazan Gündoğdu,tersanenin; bu yıl 20 Temmuz’da Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılışını yaptığı havuzla birlikte bölge gemilerinin yüzde 70’inin bakım ve tamir ihtiyacına cevap verebilecek düzeye ulaştığını vurguladı.

Gündoğdu, şirketin uluslararası rekabete giren en büyük yerli sanayi kuruluşlarından biri olduğunu kaydetti ve havuzun Türkiye’nin güneyi, İsrail, Suriye ve Lübnan bölgesindeki en büyük havuz olduğunu vurguladı.

En büyük rekabetin İstanbul, Bulgaristan ve Romanya’daki tersanelerden geldiğini kaydeden Gündoğdu, KKTC’nin avantajının nemsiz ortam ve deneyimli, verimli kadroya sahip olması olduğunu kaydetti.

Gündoğdu, tersanenin ada çapında en büyük bilgisayarlı saç kesme makinesi ve tek röntgenli kaynak yapabilen ekipmana sahip olduğunu da ifade etti.

Tersaneyi devraldığı 1988 yılında yıllık bakım yapılan gemi sayısının 8 - 10 olduğunu kaydeden Gündoğdu, bugün ise ortalama yılda bakım yaptıkları bin 500 ton üzeri gemi sayısının 50 civarında olduğunu bildirdi.

“SIFIR KİRLİLİKLE ÇALIŞIYORUZ”

Gemiler yüzeyindeki eski boyaların zımparalanma işleminin havuzda ve toz çıkarmayan özel aletlerle yapıldığını kaydeden Gündoğdu, “Neredeyse sıfır kirlilikle çalışıyoruz. Sadece denizden gelen pisliklerden muzdaripiz” dedi.

“YERLİ TEKNİK ELEMAN BULMAKTA SIKINTI ÇEKİYORUZ”

Yerli teknik eleman ve işçi bulmakta sıkıntı yaşadıklarını, bu nedenle yurt dışından işçi getirmek zorunda kaldıklarını, bunun da kendilerine pahalıya mal olduğunu kaydeden Gündoğdu, “hükümetin kendileri gibi kuruluşlara sınırlı sayıda asgari ücret altında çalıştırabileceği işçi getirilmesi için izin verilmesi gerektiğini” söyledi.

Gündoğdu bu arada, Gazimağusa’da bu yıl eğitime başlayan İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) Gemi İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne KKTC’li gençlerin yönlendirilmesi gerektiğini de kaydetti.

Son Güncelleme: 30.10.2011 19:36
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GemiKıbrısmansetGazimağusa LimanıTersaneShipyard FamagustaYüzer TersaneHavuzRamazan Gündoğdu
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