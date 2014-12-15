16 Aralık 2014 Salı Gündemi

Bütçe görüşmelerinde gündem Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı bütçeleri.. Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği’nin “Juncker Komisyonu ve Öncelikleri” ile ilgili bir sunumu Lefkoşa Merit Otel’de... Buket Özatay ve Tijen Erol Yakup’un Fas Ekzotik Fotoğraf Sergisi Naci Talat Vakfı’nda açılacak... Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği organizasyonunda “Organ Nakli Uygulama ve Yasal Düzenlemeler” konulu sempozyum düzenlenecek... “Semanın Hikmeti” isimli performans ve sema ayini Mevlevi Tekke Müzesi’nde yapılacak...