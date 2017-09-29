15. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde “gülünç Karanlık” Oyunu Sahnelendi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) bu yıl “Yeryüzünde bir yer. İnsanca yaşamak için” temasıyla düzenlediği 15. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde dün akşam “Gülünç Karanlık” adlı oyun sahnelendi.

Lefkoşa, 29 Eylül 17 (.): Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) bu yıl “Yeryüzünde bir yer. İnsanca yaşamak için” temasıyla düzenlediği 15. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde dün akşam “Gülünç Karanlık” adlı oyun sahnelendi.

LTB basın biriminden yapılan açıklamaya göre, YDÜ AKKM’de sahnelenen oyunu, Bakırköy Belediye Tiyatrosu sahneye koydu.

Nurkan Erpulat’ın yönettiği oyunda; Alican Yücesoy, Doğacan Taşpınar, Erol Ozan Ayhan, Elif Ürse ve Yelda Baskın rol aldı.

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel, Festival’e ilk kez katılan Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nu ağırlamaktan mutlu oldukları belirterek, iki tiyatro arasında sanatsal işbirliğinin devam edeceğini kaydetti.

Bakırköy Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni ve oyuncu Alican Yücesoy ise festivalde bulunmaktan memnun oldukları ve kardeş tiyatro olma yolunda ilerlediklerini vurguladı.

Festivalde, yarın saat 17:00 ve 20:30’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda, Tiyatro 28’in sahnelediği “Sınır” oyunu sahnelenecek.

Bu arada Gülünç Karanlık oyunu için ülkede bulunan Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Bahri Bellek, oyun öncesinde LTB’yi ziyaret ederek Başkan Mehmet Harmancı ile görüştü.

Başkan Mehmet Harmancı kabulde yaptığı konuşmada, iki belediye arasındaki işbirliğinin geliştirilerek ileriye daha iyi nasıl taşınabileceğini konuştuklarını söyledi.

Başkan Yardımcısı İhsan Bahri Bellek ise, LTB ile her türlü işbirliği ve paylaşıma açık olduklarını belirtti.

(UG/ÖK) FOTOĞRAFLI