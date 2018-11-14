15 Kasım 2018 Perşembe Gündemi



KKTC’nin 35. kuruluş yıldönümü törenlerle kutlanacak.

Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde tören düzenlenecek. (08.00)

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nda tebrik kabul edecek. (09.00)

Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda tören düzenlenecek. (09.30)

Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçit töreni yapılacak. (10.00)

Gazimağusa’da ilk tören saat 13.30’da Zafer Anıtı’nda yer alacak. İkinci tören ise 13.45’te İsmet İnönü Bulvarı’nda gerçekleştirilecek.

Mehteran Bölüğü Konseri saat 14.30’da Gazimağusa İsmet İnönü Bulvarı’nda yer alacak

Girne Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek. (14.30)

Kutlamalar kapsamında Solo Türk gösterisi saat 15.30’da Girne Atatürk Anıtı üzerinde icra edilecek.

İskele’de Ecevit Meydanı’nda tören yapılacak (10.00)

Güzelyurt’taki ilk tören saat 14.00’te Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek. Buradaki törenin ardından Müze önünde tören düzenlenecek.

Lefke’de Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek (10.00)

Mehmetçik’te Belediye Park Gazinosu’nda tören gerçekleştirilecek. (09.30)



Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC’nin kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılacak, temaslarda bulunacak.

Oktay, 12:15’te Boğaz Şehitliği, 12:45’te Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığını (GKK) ziyaret edecek. Oktay, saat 13:00’te Başbakanı Tufan Erhürman’ın vereceği öğle yemeğine katılacak. Saat 16:35’te Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığını (KTBK) ziyaret edecek Oktay, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın vereceği resepsiyona katıldıktan sonra KKTC’den ayrılacak.



Cumhurbaşkanı Akıncı, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay\'ı kabul edecek. (14.45)



Cumhurbaşkanı Akıncı, TBMM Başkan Vekili Celal Adan ile KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem\'i kabul edecek. (15.45)



Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Türkiye Başkan Yardımcısı Fuat Oktay\'ı kabul edecek. (15.45 )

Başbakan Tufan Erhürman, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ı kabul edecek. (16.15)



Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, TBMM Başkan Vekili Celal Adan ve KKTC Dostluk Grubunu kabul edecek. (16.30)



Başbakan Tufan Erhürman, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve TC-KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem’i kabul edecek. (17.30)



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC’nin 35. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Lefkoşa Golden Tulip Otel’de resepsiyon verecek. (19.00)

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