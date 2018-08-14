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15 Ağustos 2018 Çarşamba Gündemi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki parlamento heyeti, KKTC’ye gelecek. (10:20)

15 Ağustos 2018 Çarşamba Gündemi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki parlamento heyeti, KKTC’ye gelecek. (10:20)

14 Ağustos 2018 Salı 18:41
15 Ağustos 2018 Çarşamba Gündemi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki parlamento heyeti, KKTC’ye gelecek. (10:20)
Yıldırım ve heyetinin programı şöyle:
11.00 Dr. Fazıl Küçük’ün kabrini ziyaret.
11:20 Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın kabrini ziyaret.
11:40 Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul.
12.20 Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ı ziyaret.
13:15 Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından verilecek öğle yemeği (Yer: Merit Lefkoşa Hotel).
14.30 Başbakan Tufan Erhürman’ı ziyaret.
15:30 Boğaz Şehitliği’ni ziyaret.
16:00 Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nı ziyaret.
18.30 Ercan Havalimanı’ndan Ankara’ya hareket.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KTAMS heyetini kabul edecek. (12.30)

Gazimağusa’nın kurtuluşunun 44. yıldönümü dolayısıyla Zafer Anıtı önü (17.30) ve İsmet İnönü Bulvarı’nda (18.00) tören düzenlenecek.

Taşkent şehitleri, Taşkent Şehitliği’nde düzenlenecek törenle anılacak. (18.00)

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