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150 yıldır gerçekleştirilen geleneksel kurban etkinliği

LEFKOŞA İLÇESİNE BAĞLI ESKİ İSMİ MORA OLAN MERİÇ KÖYÜNDE YAKLAŞIK 150 YILDIR GERÇEKLEŞTİRİLMEYE DEVAM EDEN GELENEKSEL KURBAN ETKİNLİĞİ BU GÜN YİNE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

150 yıldır gerçekleştirilen geleneksel kurban etkinliği

LEFKOŞA İLÇESİNE BAĞLI ESKİ İSMİ MORA OLAN MERİÇ KÖYÜNDE YAKLAŞIK 150 YILDIR GERÇEKLEŞTİRİLMEYE DEVAM EDEN GELENEKSEL KURBAN ETKİNLİĞİ BU GÜN YİNE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

18 Ekim 2018 Perşembe 14:34
150 yıldır gerçekleştirilen geleneksel kurban etkinliği


Lefkoşa ilçesine bağlı eski ismi Mora olan Meriç köyünde yaklaşık 150 yıldır gerçekleştirilen geleneksel kurban etkinliği 18 Ekim 2018 tarihinde Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Değirmenlik Belediyesi, Balıkesir köy Muhtarı ve Azaları, Meriç Köy Muhtarı ve Azalarının katılımı ile sabah saat 10.00 da gerçekleştirildi. Her yıl Ekim ayı içerisinde gerçekleşen etkinliğe ilgi yoğun oldu.


Etkinlikte hazır bulunan Meriçli Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Sekreteri Mustafa BEYOĞLU ve Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Ç. KELLE yaptıkları açıklamada 150 yıldır yaşatılan geleneksel kurban etkinliğine geçmişte olduğu gibi bugünde katkı koymaya devam edeceğiz ifadesine yer verdiler.


Geçmiş yıllarda söz konusu etkinliğin Kırklar Türbesinde gerçekleştirilerek öğrencilere kurban eti ve bulgur pilavı dağıtıldığına dikkat çekildi. Etkinliğin esas amacının köyün selameti ve uzun yıllardır devam eden kültürel etkinliğin nesilden nesile aktarılması olduğuna da vurgu yapan Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Hüseyin Çavuş KELLE öğrencilere köylerinin ve bölgelerinin uzun yıllardır yaşattığı etkinliği yaşatma çağrısında bulundu.


 

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