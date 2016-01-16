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15 Yaşındaki Kızla İlişkiye 18 Ay Hapis

15 yaşındaki kız çocuğu ile cinsel ilişkinin cezası belli oldu!

15 Yaşındaki Kızla İlişkiye 18 Ay Hapis

15 yaşındaki kız çocuğu ile cinsel ilişkinin cezası belli oldu!

16 Ocak 2016 Cumartesi 21:26
15 Yaşındaki Kızla İlişkiye 18 Ay Hapis
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15 yaşındaki kızla ilişkiye 18 ay hapis

Evrim KAMALI

İnternetten tanıştığı 15 yaşındaki kız çocuğu ile cinsel ilişkiye giren sanık Hamza Durmuş “cinsel tecavüz ve vahim zarar” suçlarından yargılanarak hapis cezasına çarptırıldı15 yaşındaki kız çocuğu ile cinsel ilişkinin cezası belli oldu!


İnternetten tanıştığı 15 yaşındaki kız çocuğu ile cinsel ilişkiye giren sanık Hamza Durmuş “cinsel tecavüz ve vahim zarar” suçlarından yargılanarak 18 ay hapis cezasına çarptırıldı



İnternetten tanıştığı 15 yaşındaki kız çocuğu ile cinsel ilişkiye giren sanık Hamza Durmuş “cinsel tecavüz ve vahim zarar” suçlarından yargılanarak 18 ay hapse mahkûm edildi. Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Başkan Duriye Elkıran, Yargıç Hasan Dağlı ve Yargıç Mesut Mesutoğlu’ndan oluşan heyetin huzurunda yargılanan sanığın, genç kız ile iki kez rızası ile ilişkiye girdiği ancak genç kızın yaşından dolayı bu rızanın sanık lehine değerlendirilemeyeceği belirtildi.



Kararda, sanığın Eylül 2015 tarihinde Badoo isimli sosyal paylaşım sitesinde görüşüp anlaştığı 16 yaşından küçük kızla, Girne’de bir motelde iki kez cinsel ilişkiye girdiği ve cinsel tecavüz suçu işlediği belirtildi. Sanığın ayrıca kızı vahim zarara uğrattığı açıklandı. Sanık hakkında verilen kararı okuyan Başkan Elkıran, polise başvuran genç kızın annesinin, kızının ilk kez sanık ile ilişkiye girdiğini, yaşının 15 olduğunu ve şikâyetçi olduğunu söylediğini belirtti. Elkıran, sanık ile kızın arasında yaşanan cinsel ilişkide zorlama veya tehdit olmadığını ancak H.D’nin yaşının küçük olmasından dolayı rızasının sanık lehine değerlendirilemeyeceğini ifade etti. Elkıran, sanığın sabıkasız oluşu, 25 yaşında genç bir kimse olmasının lehine değerlendirildiğini belirterek sanığı 18 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı. 

Halkın Sesi
Son Güncelleme: 16.01.2016 23:40
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