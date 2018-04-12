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15 yaşındaki kızı taciz ettiği iddiasıyla mahkemeye çıktı...

Balıkesir'de lise öğrencisi 15 yaşındaki E.S. kapıyı kitlemek için çıktığı evin avlusunda gece vakti kendisine sarılarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla K.Ç. (53) hakkında şikayetçi oldu.

15 yaşındaki kızı taciz ettiği iddiasıyla mahkemeye çıktı...

Balıkesir'de lise öğrencisi 15 yaşındaki E.S. kapıyı kitlemek için çıktığı evin avlusunda gece vakti kendisine sarılarak cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla K.Ç. (53) hakkında şikayetçi oldu.

12 Nisan 2018 Perşembe 11:31
15 yaşındaki kızı taciz ettiği iddiasıyla mahkemeye çıktı...
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Gözaltına alınan şüpheli K.Ç. ise suçlamaları reddetti, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Balıkesir Devlet Hastanesi de mağdur E.S.’nin ruh sağlığının bozulduğu yönünde rapor hazırladı. Mağdur E.S.’nin avukatı Gözde Dolan Erzurumlu, şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösterek,”Müvekkilimiz olay günü kendisine yapılan istismar nedeniyle halen tedavi görmekte ve evde yalnız kalamamaktadır” dedi.

“YANIMA YAKLAŞARAK BANA SARILDI”

Balıkesir’de 21 Şubat’ta saat 03.15’te meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin mağdur E.S.’nin ifadesine başvuruldu. Olaydan hemen sonra şikayetçi olan E.S. ifadesinde şunları anlattı: “Babam hayvancılıkla uğraşmaktadır. Babam genellikle hayvanlara bakmak için gece saatlerinde  gider. Salı günleri de salı pazarında tezgah açmaktadır. Bahse konu tarih ve saatte babam Balıkesir Merkezde bulunan sebze ve meyve haline giderken arkasından evin kapılarını kitlemem için beni uyandırdı. Babamı yolcu ettikten sonra evin kapılarını kapattığım esnada evimizin avlusunda bir ses duydum. Sesin geldiği yöne baktığımda bir kişinin avlu içerisinde bulunan hayvan yemliğinin çatısından atladığını gördüm. ‘Bu kim ya?’ diye bağırdığımda bu kişi  bana doğru yöneldi ve yanıma yaklaşarak sarıldı. Bu esnada yüzünü gördüm. Bu kişi K.Ç.’dir. Bana sımsıkı sarılarak susmam gerektiğini söyledi. Bunun üzerine çığlık attım. K.Ç. avlumuzun içerisinde bulunan saman damı tarafından kaçtı. Babamı aradım, durumu anlattım. Benim çığlığıma annemde uyanarak geldi. K.Ç. sarılmak dışından bir şey yapmamıştır. Bu olaydan dolayı psikolojim bozuldu. Olay hala gözümün önünden gitmiyor. Şikayetçiyim” dedi.

“BANA İFTİRA ATILMAKTADIR”

Şikayetin ardından K.Ç. gözaltına alındı. Çiftçi olduğunu söyleyen şüpheli K.Ç. de olayla bir alakası olmadığını belirterek , “M.S.’nin evine gitmedim. E.S.’ye sarılmadım” diye konuştu. Mağdurun annesi ile ilişkisi olduğunu iddia eden şüpheli K.Ç. kendisine iftira atıldığını  öne sürdü.

“KIZIM EVDE BİLE BİR ODADAN DİĞERİNE GİDERKEN KORKUYOR”

Mağdurun annesi H.S. de olay günü kızının çığlıklarına uyandığını kaydederek, “K.Ç. isimli şahıs sürekli bizimle uğraşmaktadır. Benim kendisi ile ilişkim olduğu yönünde mahallede dedikodu  çıkarmaktadır. Bu olaydan dolayı kızımın psikolojisi bozuldu. Evde bile bir odadan diğerine  giderken korkuyor. Şikayetçiyim” diye konuştu.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Balıkesir 1.Sulh Ceza Hakimliği,  “Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçundan şüpheli K.Ç.’nin ikametine en yakın karakolda imza atma şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. K.Ç. ile ilgili soruşturma devam ediyor.

“RUH SAĞLIĞI BOZULMUŞTUR”

Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi 22 Şubat’ta düzenlediği raporda şunları belirtti: “E.S.’nin maruz kaldığı iddia edilen suç sebebiyle Akut Stres Bozukluğu tanı kriterlerini karşıladığı dolayısıyla ruh sağlığının bozulduğu tıbbi kanaati oluşmuştur.”

AVUKAT: MÜVEKKİLİMİZ HALEN TEDAVİ GÖRMEKTEDİR

Mağdur E.S.’nin avukatı Gözde Dolan Erzurumlu ise,” Müvekkilimiz olay günü kendisine yapılan istismar nedeniyle halen tedavi görmekte ve evde yalnız kalamamaktadır.  Şüpheli ise müvekkilimizin annesi ile ilişkisi olduğunu iddia ederek annesine iftira atmaktadır. Pedofililerin suç kapsamlarını çok iyi bilmeleri nedeniyle bu tarz olaylarda mağdura yakın kişilere suçtan kurtulmak ya da cezayı hafifletmek amacıyla iftira yoluna sık sık başvurmaktadırlar. Çocuğun cinsel istismarı Türk Ceza Kanunu’nun 103.  Maddesi’nde düzenlenmiştir. Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur” diye konuştu. Avukat Erzurumlu, şüpheli K.Ç.’nin serbest bırakılmasına itirazları da yaptıklarını sözlerine ekledi. 

Son Güncelleme: 12.04.2018 11:35
Anahtar Kelimeler:
Cinsel IstismarBalıkesir
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