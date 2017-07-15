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11 Temmuz 2017 Salı 08:31

15 Yaşında Annesi'nin Arabasıyla Kaza Yaptı

15 Yaşında Annesi'nin Arabasıyla Kaza Yaptı
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 15 Yaşında Annesi'nin Arabasıyla Kaza Yaptı

Lefkoşa’nın Yenikent bölgesinde dün akşam annesine ait arabayla mahallede tura çıkan, 15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kaza yaptı. Arabanın direksiyon hakimiyetini kaybeden ve duvara çarpan 15 yaşındaki sürücü hastaneye kaldırıldı.

Elde edilen bilgilere göre kaza, dün saat 20.30 sıralarında Yenikent’te Akkent Sokak üzerinde meydana geldi. Henüz sürüş ehliyeti olmayan 15 yaşındaki İ.N., yönetimindeki JZ 024 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja süratli ve dikkatsizce giriş yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden İ.N., yolun sağından çıkıp kaldırıma çarptıktan sonra 31 numaralı evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kaza sonucunda 15 yaşındaki İ.N. hafif yaralandı ve olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı. İ.N.’nin kullandığı araçta maddi hasar da meydana geldiği öğrenildi.

Diyalog - Onur ULAĞ

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