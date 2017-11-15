 15 yaşında 2 çocuk annesi

Girne’de Ağustos ayında belediyenin yaşadıkları çöp evi temizlediğini duyurması ile ortaya çıkan 15 yaşındaki hamile çocuk annenin 2’nci bebeği dünyaya geldi, trajedi ikiye katlandı.

Girne’de Ağustos ayında belediyenin yaşadıkları çöp evi temizlediğini duyurması ile ortaya çıkan 15 yaşındaki hamile çocuk annenin 2’nci bebeği dünyaya geldi Dün hayata gelen bebek ve annesinin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, bugün taburcu olmalarını beklediği de öğrenildi.

Henüz 13 yaşındayken ilk bebeğini Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde 14 Şubat 2016’da dünyaya getiren kız ve bir buçuk yaşındaki bebeği Sosyal Hizmetler Dairesi himayesinde, Lapta Huzurevi’nde yaşamını sürdürüyordu.

Kaynak: Yenidüzen