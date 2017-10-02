15. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 3 Tenor Konseri İle Başlıyor

15. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 3 Tenor konseri ile başlıyor

Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’ nin bu yıl 15’incisi Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda ve KKTC Turizm Bakanlığı işbirliğinde, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği, KKTC Dışişleri Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü, Kuzey Kıbrıs Turkcell, Rocks Hotel, Deniz Plaza ve Bellapais Gardens’ ın katkılarıyla 4 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Festivalin Açılış Konserini 4 Ekim Çarşamba akşamı Bellapais Manastırı’nda yer alacak Üç Tenor & KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası gerçekleştirilecek. Ankara Devlet Operası Solistleri Şenol Talınlı, Ayhan Uştuk ve Aykut Çınar’ ın solist olarak yer alacağı Üç Tenor konserinde KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şef Ali Hoca yönetiminde sahne alacak.

Festival Açılış Konseri saat 21.30’ da başlayacak ve halka açık, ücretsiz olacak.

Festival Programı şöyle

“4 Ekim Çarşamba Üç Tenor & KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konseri 6 Ekim Cuma Burhan Öçal&Cellistanbul Quartet Konseri: Dünyaca tanınmış perküsyon sanatçısı Burhan Öçal’ınÇellistanbul Dörtlüsü ile buluşması.

7 Ekim Cumartesi Tango Night Arjantin Tangolarının en seçkin örneklerinin yer alacağı bu gösteride Tango Müziğinin ve Dansının ustaları Tolga Salman (Bandoneon), Rustam Rahmedov (piano), Çellistanbul Quartet ve Danscılar Tanju Yıldırım & Türkan Bulut sahne alacaklar.

12 Ekim Perşembe EnnioMorricone Film Müzikleri Konseri: Oskay Hoca yönetiminde Lefkoşa Belediye Orkestrası’ nın sahne alacağı bu konser geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz kültür – sanat değerimiz Hakan Çakmak’ a ithaf edilecek.

20 Ekim Cuma Nemeth Quartet & Gökhan Aybulus Konseri. Bu konserde Schubert’ in “Ölüm ve Genç Kız” Quartetiile Dvorak’ ın 2. Piano Quinteti seslendirilecek.

26 Ekim Perşembe Ayşegül Koca Gitar Resitali

30 Ekim Pazartesi Tanini Trio Konseri: Burçin Büke (piano), Tahir Aydoğdu (Kanun) ve Bilgin Canaz (Ney) den oluşan Tanini Trio Klasik, Jazz ve Türk Müziği’nin en seçkin yapıtlarını yorumlayacak.

4 Kasım Cumartesi Festival Kapa nış Konseri KPKD Otello Çokseski Korosu & DAÜ SEM Ada Işığı Çocuk Korosu Konseri: Erkan Dağlı Yönetimindeki korolar Dünya Koro Edebiyatı, Çoksesli Koro için düzenlenmiş Türk Halk Müziği ve Kıbrıs Halk Müziklerinden oluşan bir repertuvar ile sanatseverlerle buluşacak.”

Tüm Konserler Bellapais’ te yer alacak. Festival Açılış Konseri ‘ne giriş ücretsiz olacak ve saat 21.30 da başlayacak.

Diğer konserler ise saat 20.30’da başlayacak ve biletler 40 TL ücretli olacak.

Biletler, Deniz Plazalar, Dome Hotel, Bellapais Giriş, Kybele, Bellapais Gardens ve Konser Girişinden temin edilebilecek.