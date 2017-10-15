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01 Ekim 2017 Pazar 10:12

15. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Tiyatro 28, “Sınır” Oyunu İle Sahne Aldı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bu yıl “Yeryüzünde bir yer. İnsanca yaşamak için” temasıyla sunduğu 15. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Tiyatro 28, “Sınır” oyununu dün Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahneye koydu.

15. Kıbrıs Tiyatro Festivali'nde Tiyatro 28, 'Sınır” Oyunu İle Sahne Aldı
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Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bu yıl “Yeryüzünde bir yer. İnsanca yaşamak için” temasıyla sunduğu 15. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde Tiyatro 28, “Sınır” oyununu dün Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda sahneye koydu.

Pervin Ünalp’ın yönettiği tek perdelik “Sınır” oyununda, Tiyatro 28’in oyuncuları Ufuk Güldü ile Korkmaz Arslan beğeniyle izlendi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, oyun sonrasında sahneye çıkan Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Sanat Yönetmeni Aliye Ummanel, Tiyatro 28’e teşekkürlerini sunarak oyuncuları tebrik etti ve festival plaketini takdim etti.

TİYATRO FESTİVALİ MUALLAK OYUNU İLE SONA ERECEK

Festival, 3 Ekim Salı, 20:30’da YDÜ AKKM’de başlayacak “Muallak” oyunuyla sona erecek.

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