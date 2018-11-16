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15 Kasım talihlisi belli oldu

Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım 2018 tarihli çekilişinde 1 milyon TL’lik büyük ikramiye talihlisine teslim edildiği açıklandı.

15 Kasım talihlisi belli oldu

Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım 2018 tarihli çekilişinde 1 milyon TL’lik büyük ikramiye talihlisine teslim edildiği açıklandı.

16 Kasım 2018 Cuma 13:42
15 Kasım talihlisi belli oldu

Birimden yapılan açıklamada, dün gece gerçekleştirilen 15 Kasım 2018 tarihli Devlet Piyangosu çekilişinde 1 milyon TL’lik büyük ikramiyenin sahibine teslim edildiği ve ikramiyeyi talihli adına Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası İskele Şubesi Müdür Muavini Nafi Çetintaş’ın teslim aldığı bildirildi.

İkramiye teslim edildikten sonra konuşan Birim Sorumlusu Biray Deliceırmak, kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan www.kktcpiyangolar.com adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

Son Güncelleme: 16.11.2018 14:45
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