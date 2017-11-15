15 KASIM DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!

Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde 700.000 TL’lik büyük ikramiye “03569” numaralı bilete isabet etti.

31 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte 1.000.000 TL olan büyük ikramiye çıkana kadar çekilecek. Toplam ikramiye 2.512.000 TL ve bilet fiyatı 25TL olarak yarın (16 Kasım 2017) satışa sunulacak.

15.11.2017 Tarihli Çekiliş Sonuçları

700.000 TL İkramiye Kazanan Numara

03569

25.000 TL İkramiye Kazanan Numara

90724

5.000 TL İkramiye Kazanan Numara

49981

2.500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

26243 95818

1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

16883 21541 77195 84855

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06962 15621 16991 35252

55243 73635 84166 84859

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05002 16048 22156 22490

55029 57060 63930 67808

89456 97026

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

25237 29963 37122 39671

42035 43664 77007 80529

85248 91735 93088 96575

Teseli - 700 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01569 02569 03069 03169

03269 03369 03469 03509

03519 03529 03539 03549

03559 03560 03561 03562

03563 03564 03565 03566

03567 03568 03579 03589

03599 03669 03769 03869

03969 04569 05569 06569

07569 08569 09569 13569

23569 33569 43569 53569

63569 73569 83569 93569

Son 3 rakamına göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

285 314

Son 2 rakamına göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

28 34

Son 1 rakamına göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar