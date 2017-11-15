15 KASIM DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!

Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde 700.000 TL’lik büyük ikramiye “03569” numaralı bilete isabet etti.
31 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte 1.000.000 TL olan büyük ikramiye çıkana kadar çekilecek. Toplam ikramiye 2.512.000 TL ve bilet fiyatı 25TL olarak yarın (16 Kasım 2017) satışa sunulacak.
15.11.2017 Tarihli Çekiliş Sonuçları
700.000 TL İkramiye Kazanan Numara
03569
25.000 TL İkramiye Kazanan Numara
90724
5.000 TL İkramiye Kazanan Numara
49981
2.500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
26243 95818
1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
16883 21541 77195 84855
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06962 15621 16991 35252
55243 73635 84166 84859
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05002 16048 22156 22490
55029 57060 63930 67808
89456 97026
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
25237 29963 37122 39671
42035 43664 77007 80529
85248 91735 93088 96575
Teseli - 700 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01569 02569 03069 03169
03269 03369 03469 03509
03519 03529 03539 03549
03559 03560 03561 03562
03563 03564 03565 03566
03567 03568 03579 03589
03599 03669 03769 03869
03969 04569 05569 06569
07569 08569 09569 13569
23569 33569 43569 53569
63569 73569 83569 93569
Son 3 rakamına göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
285 314
Son 2 rakamına göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
28 34
Son 1 rakamına göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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