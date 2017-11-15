Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Kasım 2017 Perşembe 09:15

15 KASIM DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım 2017 tarihli Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

15 KASIM DEVLET PİYANGOSU ÇEKİLDİ!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım 2017 tarihli Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun bu akşam heyecanla beklenen çekilişinde 700.000 TL’lik büyük ikramiye “03569” numaralı bilete isabet etti.
31 Aralık 2017 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte 1.000.000 TL olan büyük ikramiye çıkana kadar çekilecek. Toplam ikramiye 2.512.000 TL ve bilet fiyatı 25TL olarak yarın (16 Kasım 2017) satışa sunulacak.
15.11.2017 Tarihli Çekiliş Sonuçları
700.000 TL İkramiye Kazanan Numara
03569  
25.000 TL İkramiye Kazanan Numara
90724  
5.000 TL İkramiye Kazanan Numara
49981  
2.500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
26243  95818  
1.000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
16883  21541  77195  84855  
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06962  15621  16991  35252
55243 73635  84166  84859  
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05002  16048  22156  22490
55029 57060  63930  67808
89456  97026  
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
25237  29963  37122  39671
42035  43664  77007  80529
85248  91735  93088  96575  
Teseli - 700 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01569  02569  03069  03169
03269 03369  03469  03509
03519  03529 03539  03549
03559  03560  03561 03562
03563  03564  03565  03566
03567  03568  03579  03589
03599  03669  03769  03869
03969  04569  05569  06569
07569  08569  09569  13569
23569  33569  43569  53569
63569  73569  83569  93569  
Son 3 rakamına göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
285 314
Son 2 rakamına göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
28 34
Son 1 rakamına göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
0 8

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiSpor DairesiPiyangolar Birimi15 Kasım 2017Devlet Piyangosu çekiliş
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’ ‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’
Evde hintkeneviri yetiştiriyorlardı Evde hintkeneviri yetiştiriyorlardı
DÖVİZ KURLARI DÖVİZ KURLARI
FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE. FLAMİNGOLAR GÜLSEREN GÖLETİ'NDE.
BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN ORAYA ÇIKAN GELİŞMELERİ VE CRANS-MONTANA’DA YAŞANANLARI AKTARDI” BURCU: “AKINCI COHEN’E SON GÖRÜŞMENİN ARDINDAN...
DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI... DP LEFKOŞA ÇARŞISINDAYDI...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

‘Bana atfedilen açıklamaları ben yapmadım’

Haberi Oku