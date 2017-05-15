"15 Güne Kadar Çocukların Babasız Kalacak..."



KIBRIS TİME

Tıp-İş'in 4 gün süren hasta bakmama eylemi bugün son bulurken beraberinde bazı huzursuzlukları getirdi.Eyleme destek veren devlet çalışanı hekimlerinden T.O, bugün sabah saatlerinde eyleme destek vermeyen bir hekimin eşi A.E.İ.'ye telefon açarak 'eşin böyle konuşmaya devam ederse 15 güne kadar kocasız ve çocukların da babasız kalacak' diyerek ölüm tehdidinde bulundu.Konunun polise yansıdığı ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.Bu arada devlet çalışanı olup da eyleme destek vermeyen bazı hekimlerin Lefkoşa Devlet Hastanesi oto parkında araçlarının çizildiği iddia ediliyor!