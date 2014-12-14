15 Aralık 2014 Pazartesi Gündemi

Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenleyen Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerine TMT Mücahitler Derneği tarafından Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Salonu’nda belge takdim edilecek. (10.00)

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu “2015 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” çerçevesinde Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı bütçelerini görüşecek. (10.00)

Gençlik Dairesi’nin yürüttüğü “Geleceğimizi Şimdiden Yaratalım Projesi” çerçevesinde, “Hayatı Seviyorum, Uyuşturucuya Hayır Diyorum” kampanyası bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. (11.00-Golden Tulip Otel)

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, TC ve KKTC Hentbol Federasyonları yetkililerini kabul edecek. (12.00)

Başbakan Özkan Yorgancıoğlu Yenilenebilir Enerji Kurulu’nu Meclis’te kabul edecek. (12.00)

Kamu-Sen ve Hava-Sen yetkilileri, eylemleri çerçevesinde,”CTP –BG Genel Başkanı ve Başbakan Özkan Yorgancıoğlu’na geçmişteki sözlerini hatırlatma” gerekçesi ile CTP-BG’yi ziyaret edecek. (14.00)

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