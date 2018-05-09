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14. Bellapaıs İlkbahar Müzik Festivali 3 Tenor Konseriyle Tamamlanıyor

Lefkoşa, 9 Mayıs 18 : 14. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, cumartesi akşamı Bellapais Manastırı’nda yer alacak “3 Tenor Konseri”yle sona eriyor.

14. Bellapaıs İlkbahar Müzik Festivali 3 Tenor Konseriyle Tamamlanıyor

Lefkoşa, 9 Mayıs 18 : 14. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, cumartesi akşamı Bellapais Manastırı’nda yer alacak “3 Tenor Konseri”yle sona eriyor.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 10:15
14. Bellapaıs İlkbahar Müzik Festivali 3 Tenor Konseriyle Tamamlanıyor
Lefkoşa, 9 Mayıs 18 : 14. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, cumartesi akşamı Bellapais Manastırı’nda yer alacak “3 Tenor Konseri”yle sona eriyor.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Deniz Plaza sponsorluğunda gerçekleştirilecek “Festival Kapanış Konseri”nde Ankara Devlet Operası solistleri Şenol Talınlı, Ayhan Uştuk ve Aykut Çınar’dan oluşan 3 tenor, piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan’ın eşliğinde Granada, Solamente Una Vez, Manhal De Carnaval, Dicitancello Vuie, Funiculi Funicula, O sole mio, Marecchiare, La Spagnola, Torna a Surriento gibi Napoliten şarkıların yanında Türk, Azeri ve Kıbrıs Türkülerinden örnekler de seslendirilecek.

PİYANO RESİTALİ İPTAL EDİLDİ

Bu arada festivalde yarın akşam Gülseren Sadak’ın sunacağı piyano resitali, sanatçının sağlık problemi nedeniyle iptal edildi.

3 Tenor konseri için biletlerin 40 TL den Deniz Plaza, Bellapais bilet ofisi, Dome Hotel, Şah Marketplace, Bellapais Gardens, Kybele ve Konser girişinden temin edilebileceği belirtildi.

(DOĞ/GÜL) FOTOĞRAFLI
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