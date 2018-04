14. ULUSLARARASI BELLAPAIS İLKBAHAR MÜZİK FESTİVALİ 11 NİSAN’DA BAŞLIYOR

14. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, 11 Nisan - 12 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Festival komitesi başkanı Halil Kalgay, festival ile ilgili yaptığı açıklamada, festivalin, Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda KKTC Cumhurbaşkanlığı, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü İşbirliğinde ve Telsim Vodafone ve Deniz Plaza ana sponsorluğunda, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Merit Park Hotel ve Kybele Turizm Ltd in Katkılarıyla gerçekleştirileceğini belirtti. Telsim Vodafone’un festivalin iletişim sponsorluğunu da üstleneceğini kaydeden Kalgay, “Festival bir ay süresince Bellapais Manastırı’nın büyüleyici atmosferinde 12 farklı konser etkinliğine ev sahipliği yapacak ve tüm konserler saat 20.30’da başlayacak” dedi.

11 ve 12 Nisan dışındaki tüm konserlere giriş için biletlerin 11 Nisan’dan itibaren; Deniz Plazalar, Bellapais bilet ofisi, Dome Hotel, Şah marketplace, Bellapais Gardens, Kybele ve Konser girişinden temin edilebilineceğini, ayrıntılı bilgi için 0542 852 2385 / 815 75 40 numaraların aranabileceğini veya Bellapais Spring Music Festival Facebook sayfasından detaylı bilginin alınabileceğini ifade eden Kalgay açıklamasında festival programını şöyle aktardı:

“Festival Açılış Konseri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu’ nun 11 Nisan’ ‘da davetiyeli ve 12 Nisan'da ise halka açık ve ücretsiz olarak vereceği konserler ile gerçekleştirilecek. Güvenlik Kuvvetleri komutanlığı Bandosu şef Fatih Erdoğdu ve şef Murat Menket yönetiminde ünlü piyanist Hakan Ali Toker’ in solist olarak katılımı ile G. Gershwin’ in piyano ve orkestra için Rhapsody in Blue, Beethoven’in Egmond Üvertürü, U.C. Erkin in Köçekçe Rapsodisi’ nin de yer alacağı zengin bir repertuvar sunacak.

20 Nisan Cuma akşamı festival dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay’ ın resitaline evsahipliği yapacak. T.C. Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay’ ın Telsim Vodafone’ un katkıları ile sunacağı resitalinde Beethoven’ in Patetique Sonatı, Chopin’ in Ballade No.3, Nocturne Op.48 gibi seçkin eserlerin yer alacağı bir programla hayranları ile buluşacak.

24 Nisan Salı “Anima Piano Trio” Konseri yer alacak. Ayşe Karaoğlan (keman), Jakub Otcenasek (çello) ve Yuliya Starastsenkava (piyano) dan oluşan Trio Beethoven’ in “Archduke” Trio, Rachmaninov’ un Trio Elegiaque ve Avro Part’ ın Mozart – Adagio eserlerini sunacak.

26 Nisan Lefkoşa Belediye Orkestrası’ nın “İkinci Dünya Savaşı Müzikleri” Konseri yer alacak. Oskay Hoca’ nın yöneteceği bu konserin solistleri ise soprano Ellia Koutsoli ve bas – bariton Ahmet Zeyin.

27 Nisan Cuma akşamı Bellapais Manastırı bir dünya yıldızına daha evsahipliği yapacak. Polonyalı piyano virtüözü Marek Drewnowski festival’ de vereceği resitalinde Chopin ve Liszt’ in seçkin eserlerini yorumlayacak ve ilk kez Kıbrıslı sanatseverlerle buluşacak.

28 Nisan akşamı İlias Abdullin (keman), Burcu Karagöz (çello) ve İrade Melikova (piyano) dan oluşan “Expromte Trio” Konseri yer alacak. Bu yıl kuruluşunun 10. Yılını kutayacak olan Expromte Trio Mendelssohn’ un Trio Op.49 ve Beethoven’ in Trio Op.1 eserlerini seslendirecek.

02 Mayıs akşamı festivalin konukları Cello & Piano Resitali verecek olan çellist Püren Eda Gözer ve piyanist Yuliya Starastsenkava Schumann, Beethoven ve Piazzola’nın eserlerini seslendirecekler.

05 Mayıs akşamı ise Bellapais Manastırı’ nda KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Fransız şef Chloé van Soeterstede yönetiminde ve Berlin Filarmoni Orkestrası solisti Alman çellist Knut Weber’in solist olarak yer alacağı tarihi bir konser verecek. KKTC CSO Konserinde Schumann’ın La minör Çello Konçertosu ve Beethoven’ in Eroica Senfonisi KKTC’de ilk kez seslendirilecek.

07 Mayıs Classical Ensemble Konseri yer alacak. Ezgi Gizem Kıdır ve Tayfun Avcıoğlu (korno) Vassilena Mileva ve Ayşe Karaoğlan (keman), Derya Dilay Akar (viyola), Pınar Duruk Bayraktar (çello) ve Yaman Zencirci’den (kontrbas) oluşan topluluk Reicha Grand Quintet ve Beethoven Sextett seslendirecek.

08 Mayıs’ da Bellapais Manastırı ilk kez bir Flamenko Gitar sanatçısı’ nı ağırlayacak. Ünlü bestekar Avni Anıl’ ın oğlu Flamenko Gitar sanatçısı Ezgi Anıl “Paquito” sunacağı resitalinde flamenko tarzının yanında Aşık Veysel ve babası Avni Anıl’ ın çok sevilen eserlerini de kendi tarzında seslendirecek.

10 Mayıs Gülseren Sadak Piyano Resitali. Ünlü piyanist Gülseren Sadak vereceği resitalinde Chopin, Liszt ve Rachmaninov’ un piyano için en seçkin eserlerini yorumlayacak.

12 Mayıs Cumartesi akşamı Festival Kapanış Konseri’nde 3 Tenor Konseri yer alacak. Ankara Devlet Operası sanatçıları Şenol Talınlı, Ayhan Uştuk ve Aykut Çınar’ ın sunacakları 3 Tenor Konseri’ nde piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan’ ın eşliğinde Granada, O sole mio, Dicitencello Vuie, Solamente Una Vez, La Spagnola gibi çok sevilen Napolite şarkıların yanında Türk, Azeri ve Kıbrıs Türkülerinden oluşan zengin bir programla festivalin finalini gerçekleştirecekler.”