14. Orkide Yürüyüşü 5 Mart’ta Kozanköy’de

Yürüyüş günü, Gazimağusa Belediye önü, Güzelyurt otobüs terminali ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu önü ve Girne GAÜ’den otobüsler kalkacak.

14. Orkide Yürüyüşü’nün biletleri Deniz Plaza şubelerinin yanısıra Telsim’in Ortaköy, Girne Kapısı, Dereboyu, Girne Merkez, Sakarya, Güzelyurt ve İskele’deki mağazalarından 35 TL bağış yapılarak temin edilecek.