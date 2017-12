14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ…BİR DİZİ ETKİNLİK DÜZENLENDİ

DİYETİSYENLER BİRLİĞİ: “DİYABET VE DİYABETE BAĞLI GELİŞEN KOMPLİKASYONLAR BİREYLERİN SAĞLIĞININ CİDDİ DERECEDE BOZULMASINA VE ÜLKELERİN MALİYET YÜKÜNÜN ARTMASINA NEDEN OLUYOR”“DİYABET HASTALIĞI YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ İLE ÖNLENEBİLİR”Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği, diyabet ve diyabete bağlı gelişen komplikasyonların bireylerin sağlığının ciddi derecede bozulmasına ve ülkelerin maliyet yükünün artmasına neden olduğunu ifade etti. Birlik diyabet hastalığının yaşam tarzı değişiklikleri ile önlenebileceğini vurguladı.Diyabetin her geçen gün arttığına dikkat çeken birlik, 2015 yılında her 11 erişkinden 1'inde diyabet olduğunu, 2040 yılında her 10 erişkinden 1'inin diyabet olacağının öngörüldüğünü ifade etti.Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği Başkanı Hidayet Ağören tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Kasım Dünya Diyabet günü dolayısıyla Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu ve 118Y İstanbul Anadolu Yakası Lions Kulüpleri Federasyonu'nun katkılarıyla diyabet konusunda farkındalığı artırmak amacıyla bir dizi etkinlik düzenlendi.Etkinlikler kapsamında "Yaşam Tarzı Değişikliği ile Diyabet Önlenebilir mi?" konulu konferans gerçekleştirildiğini ifade eden Ağoğlu, konferansta Hüseyin Cenkler’in 'Lionslar ve Hedefler', Rüveyde Bundak’ın'Diyabet Önlenebilir Bir Hastalık Mıdır?', Mehtap Malkoç’un 'Diyabette Ne Kadar Fiziksel Aktivite Yapmalıyız?' ve Seray Kabaran’ın 'Fetal Dönem ve Çocukluk Çağı Beslenmesinin Diyabetin Önlenmesindeki Etkileri' konulu sunumlar yaptıklarını belirtti.Düzenlenen etkinliklerin ikinci basamağında ise 5 bölgedeki pilot ilkokullarda eş zamanlı olarak yaklaşık 1500 öğrenciye 'Diyabet ve Beslenme' konulu eğitim verildi.Eğitimlerde çocuklara Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği üyeleri tarafından diyabet hakkında bilgi verilip, diyabette sağlıklı beslenme ilkeleri ve dikkat edilmesi gereken noktalar vurgulanıp, diyabet hastalığı riskini azaltmak için yeterli ve dengeli beslenme önerilerinde bulunuldu.Eğitim sonrasında da tüm öğrencilere sandviç, süt ve sudan oluşan beslenme paketleri dağıtıldı.14 Kasım’da ayrıca ise Girne’de ‘Diyabet Farkındalığı’ yürüyüşü düzenlendi.