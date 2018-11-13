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14 Kasım Dünya Diyabet Günü…

14 Kasım Dünya Diyabet Günü…

13 Kasım 2018 Salı 08:58
14 Kasım Dünya Diyabet Günü…

KTDD VE KIBRIS TÜRK ENDOKRİNOLOJİ DERNEĞİ GÜN DOLAYISIYLA MESAJ YAYIMLADI

 

14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle Kıbrıs Türk Diyabet Derneği (KTDD) Başkanı Caner Arca ile Kıbrıs Türk Endokrinoloji Derneği Hasan Sav mesaj yayımladı.

 

KTDD Başkanı Caner Arca, Uluslararası Diyabet Federasyonu’nun 2018 yılı için belirlediği sloganın “Diyabette Gözler”, temanın ise “Aile ve Diyabet” olarak saptandığını kaydetti.

 

Diyabetin erken tanısı için taramanın önemi ve erken tanı ile komplikasyon risklerini azaltmanın amaçlandığını dile getiren Arca, göz dibi taramasının çok önemli olduğunu, yüksek şekerin verdiği hasarın damarlarda çıplak gözle sadece gözlerde görülebileceğini belirtti.

 

Bugün dünyada 425 milyondan fazla kişinin diyabetle yaşadığına dikkat çeken Arca,

bunun büyük bir çoğunluğunun Tip 2 diyabet olduğunu, sağlıklı yaşam biçimi ve eğitim ile Tip 2 diyabetin gerileyebileceğini, bu konuda aileye büyük görevler düştüğünü kaydetti.

 

Kuzey Kıbrıs’ta diyabetin AB ülkelerinin ortalama yayılma hızının nerde ise 4 katı hızla yayıldığını, diyabetlilerin, diyabetli yakınlarının ve tüm toplumun bu konuda bilinçlendirilip güçlendirilmesi yönünde eğitilmelerine yeterli önemin verilmediğine dikkat çeken Arca,  şöyle dedi:

 

“Devletin esas hedefi; insanların öncelikle hasta olmalarını önleyecek tedbirleri almak olmalıdır.Dernek olarak her yıl bir dizi etkinlikle bugünü anlamına uygun çalışmalar yaparak kutluyoruz. 2018 yılı için, “Yaşam Tarzı Değişikliği ile diyabetin önlenebileceğini” öne çıkaracak çalışmalar yapmaktayız.Kişiler bazında doğru beslenmenin; çevresel, sosyal, ekonomik vb. etkiler altında nasıl hayata geçirilebileceği, bizi çepeçevre kuşatan teknolojik etkilerin nasıl aşılabileceği, uyku düzeninden tutun da bağımlılığa yol açan şeker, sigara gibi kullanımı serbest olan ve olmayan maddelerin kullanılmasının zararları, uyku düzeninin faydaları gibi konular sürekli ve sistemli bir şekilde anlatılmalıdır”.

 

KIBRIS TÜRK ENDOKRİNOLOJİ DERNEĞİ

 

Kıbrıs Türk Endokrinoloji Derneği Başkanı Hasan Sav da, diyabetin, sağlık, sosyal ve ekonomik etkileri olan önemli bir sağlık sorunu olarak tüm toplumları etkileyen global bir sorun haline geldiğini vurguladı.

 

Diyabetin görülme sıklığının giderek arttığına dikkat çeken Sav, diyabeti doğuran nedenlerin artık çağdaş yaşamın unsurları haline geldiğini kaydetti.

 

Hareketsizlik, sağlıksız beslenme ve şişmanlamanın çağın en tehlikeli üçlüsü olma yolunda hızla ilerlediğini söyleyen Sav, “Bunlar ise ailevi yatkınlıkla birleşince diyabet neredeyse kaçınılmaz hale geliyor. Diyabet ve komplikasyonlarının maliyeti hem sağlık sistemlerinin hem de bireylerin belini bükmektedir. Günümüzde ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan kalp damar hastalıklarında şeker hastalığı en önemlietkendir.Gelişmiş toplumlarda körlüklerde ve son dönem böbrek yetmezliğinde diyabete bağlı nedenler ilk sıradadır. Günümüzde diyabete bağlı nedenlerden uzuv kaybı kazalara bağlı olanlardan daha fazladır. Görüldüğü gibi şeker hastalığı yıkıcı sonlanım noktaları nedeniyle artık toplumsal yaşamın önemli bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 13.11.2018 12:01
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