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14. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali…Gülsin Onay Cuma Akşamı Piyano Resitali Verecek

14. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali Piyanist Gülsin Onay’ın Cuma akşamı Bellapais Manastırı’nda sunacağı Piyano Resitali ile devam edecek.

14. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali…Gülsin Onay Cuma Akşamı Piyano Resitali Verecek

14. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali Piyanist Gülsin Onay’ın Cuma akşamı Bellapais Manastırı’nda sunacağı Piyano Resitali ile devam edecek.

18 Nisan 2018 Çarşamba 08:50
14. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali…Gülsin Onay Cuma Akşamı Piyano Resitali Verecek
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14. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali Piyanist Gülsin Onay’ın Cuma akşamı Bellapais Manastırı’nda sunacağı Piyano Resitali ile devam edecek.
Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en önemli Chopin yorumcularından birisi olarak kabul edilerek Polonya Devlet Nişanı ile onurlandırılan Türkiye Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay, resitalinde, Beethoven’ in Patetique Sonatı, Chopin’ in Ballade No.3 ve Nocturne Op.48,No.2, Bach’ ın İtalyan Konçertosu ve Franck’ ınPrelude, Choral et Fuge yapıtlarını yorumlayacak.
14. Uluslararası Bellapais ilkbahar Müzik Festivali bu yıl 11 Nisan- 12 Mayıs tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda KKTC Cumhurbaşkanlığı, T.C. Büyükelçiliği, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü İşbirliğinde ve Telsim Vodafone ile Deniz Plaza ana sponsorluğunda, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Merit Park Hotel ve Kybele Turizm Ltd’in Katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Telsim Vodafone festivalin iletişim sponsorluğunu da üstleniyor.
Festival kapsamında Bellapais Manastırı’nda 12 farklı konser yer alacak ve tüm konserler 20.30’da başlayacak.
Biletler; Deniz Plazalar, Bellapais bilet ofisi, Dome Hotel, Şah Marketplace, Bellapais Gardens, Kybele ve konser girişinde temin edilebilecek.
Ayrıntılı bilgi ise, 0542 852 2385 / 0392 815 75 40 numaralı telefonlar ile Bellapais Spring Music Festival Facebook sayfasından temin edilebilecek.

 

Son Güncelleme: 18.04.2018 12:00
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