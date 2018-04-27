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14. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali sürüyor...

14. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, yarın akşam Bellapais Manastırı'nda yer alacak Expromte Trio konseriyle devam edecek.

14. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali sürüyor...

14. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, yarın akşam Bellapais Manastırı'nda yer alacak Expromte Trio konseriyle devam edecek.

27 Nisan 2018 Cuma 09:27
14. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali sürüyor...

14. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali, yarın akşam Bellapais Manastırı'nda yer alacak Expromte Trio konseriyle devam edecek.

Bu yıl kuruluşunun 10. yılını kutlayan İlias Abdullin (keman), Burcu Karagöz (çello) ve İrade Melikova’dan (piyano) oluşan Expromte Trio, festival çerçevesinde verecekleri konserde, Mendelssohn’un Re minör Op.49 Triosu ile Beethoven’in Do minör Op.1 Triosu’nu seslendirecek.

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Festival kapsamında 2 Mayıs Çarşamba akşamı ise Püren Eda Gözer ve Yuliya Starastsenkava, çello ve piyano resitali sunacak.

Festival, Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonunda Cumhurbaşkanlığı, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Turizm ve Çevre Bakanlığı, Kültür Dairesi Müdürlüğü iş birliğinde, Telsim Vodafone ile Deniz Plaza ana sponsorluğunda ve Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Merit Park Hotel ve Kybele Turizm Ltd.’in katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Tüm konserlere giriş için biletler 40 TL’den Deniz Plazalar, Bellapais bilet ofisi, Dome Hotel, Şah Marketplace, Bellapais Gardens, Kybele ve konser girişinden temin edilebiliyor.

Son Güncelleme: 27.04.2018 12:57
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